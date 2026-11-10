借鏡上海前沿技術　澳門遊戲業訪Unity及COCOS　借中葡優勢助出海

由澳門遊戲文化產業協會主辦、獲澳門基金會資助的「2026智匯申城·同根同心——上海數字娛樂產業前沿考察與愛國文化實踐之旅」，於本月5日至8日舉行。考察團於本月5日由澳門飛抵上海，展開四天三夜行程，圍繞數字娛樂前沿技術、人才培養、文化軟實力與近代史教育四條主線，先後走訪引擎技術企業、愛國主義教育基地等。



期間，一行拜訪多家遊戲引擎公司，包括COCOS引擎營運企業忽然科技（上海）有限公司、Unity中國總部，以及到訪Unity中國遊戲學院，了解國產遊戲引擎在內容生產、跨平台適配及開發者生態方面的最新進展、引擎技術實訓與人才認證體系，並與企業代表就技術研發、產學研協作交流學習。

2026智匯申城·同根同心——上海數字娛樂產業前沿考察與愛國文化實踐之旅

其後，考察團拜訪中國音數協遊戲博物館，了解內地遊戲產業的發展政策脈絡、民眾的遊戲娛樂習慣及內地在遊戲產業方面的創作成果，認識到遊戲可以成為中華文化「走出去」的有效載體；澳門具備「中葡平台」優勢與中西文化交匯的條件，可思考如何以數字手段講好中國澳門故事，推動數字文化產品邁向葡語系及國際市場。

同時安排參觀上海四行倉庫抗戰紀念館，從抗戰遺址到城市更新現場，既看到民族歷史的苦難與堅守，也看到國家發展的活力，愛國教育由課本走進現場，感受更為真切。

考察團負責人、澳門遊戲文化產業協會會長魏卓文表示，此行既是專業對口，也是情感連結：一方面為澳門帶來引擎技術、人才培育與產業合作的第一手資訊；另一方面透過實地走訪，增強青年對國家歷史與文化軟實力的認同。主辦單位將整理考察成果，推動與上海企業及行業協會建立長期聯繫機制，助力澳門「1+4」產業適度多元發展，研究如何引進前沿引擎技術、建立本地人才培養階梯，讓青年在數字內容產業中找到切入點。