上海男月台猝死車站阻路人施救　距AED僅1分鐘稱｢只有志願者會用｣

近日，上海的張女士反映，2025年12月24日晚9時許，她59歲的父親突發情況倒在上海松江站的月台上。當時，有一位路過的旅客想要對其父親採取心肺復甦等施救措施，卻被車站的工作人員「非專業醫護人員」為由制止。張女士認為車站方面存在一定的責任，提起訴訟但一審被駁回，她表示將繼續提起訴訟。



張女士的父親突發情況倒在了上海松江站的月台上。（中國藍新聞）

熱心乘客欲CPR急救遭工作人員阻攔

據內媒《大河報》報道，張女士稱，車站方面表示，事發時車站工作人員詢問了試圖施救的旅客是否為專業醫護人員，在得到否定的回答後，才制止其施救。張女士提供了事發時完整的CCTV影片，她對於當時車站工作人員是否真與試圖施救旅客有過這樣的溝通表示懷疑。張女士認為，不能僅僅因為對方不是專業醫護人員，就制止施救，並非只有專業醫護人員才具有急救知識。

車站工作人員詢問了試圖施救的旅客是否為專業醫護人員，在得到否定的回答後，才制止其施救。（中國藍新聞）

車站工作人員詢問了試圖施救的旅客是否為專業醫護人員，在得到否定的回答後，才制止其施救。（中國藍新聞）

病歷證實「到場前無人施救」 家屬痛斥連口罩都未摘下助呼吸

CCTV顯示，張女士的父親倒地後，車站工作人員撥打了120，約9分鐘左右，120急救人員趕到，然而搶救沒能挽回他的生命。張女士提供的院前急救病歷上寫著「車到時，患者平躺於地上，意識不清，身旁無嘔吐物，無二便失禁，呼吸、心跳均已停止。車到前，無人行心肺復甦」。

張女士稱，她認為車站工作人員制止路過旅客施救的行為，導致她的父親錯過了本可能第一時間被救過來的生還機會。且現場的幾位工作人員自始至終甚至都沒有幫其父親摘下戴在臉上的口罩，「連這樣盡可能幫助有利於呼吸通暢的舉動也沒有」。

張女士的父親倒地後，車站工作人員撥打了120，約9分鐘左右，120急救人員趕到，然而搶救沒能挽回他的生命。（中國藍新聞）

車站稱AED「僅志願者會用」惹議

張女士稱，上海松江站配有AED設備，且最近的一台AED設備距離其父親倒地處僅有步行約1分鐘的距離，然而現場無人用AED設備施救。車站方面對此回應，AED並非車站普通工作人員都會用，只有志願者才會用，「但是志願者並非全天都在。」張女士認為，車站方面存在一定的責任，已提起訴訟，但是一審被駁回，她表示將繼續提起訴訟。

事件引發網民熱議。（微博）

事件引發網民熱議。（微博）

事件引發網民熱議，大部分網民認為，車站配備AED但工作人員不會使用，是嚴重失職， 「車站有AED，卻沒有工作人員使用」「這就是車站嚴重失職了，地鐵人員在北京經常會培訓急救的每個人都要參與」「問題很大啊，工地工人都培訓過急救.....鐵路一線居然不會」「真的好離譜，居然不會用AED，難道車站那些東西都是擺著檢查用的。」