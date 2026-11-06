上海便利店請6機械人試用期員工　200萬網民在線「監工」結果曝光

上海徐匯1家便利店迎來6台來上班的智元具身智能機械人，全網超200萬人圍觀它們上班。最終，4台機械人成功「轉正」，1台工作積極性不高，另1台偏離崗位。



6位智元精靈G2機械人化身便利店「試用期員工」，開啟24小時不間斷轉正考核，迎戰四大班次考驗：午間高峰試崗、晚高峰抗壓考驗、深夜獨立值守、清晨早餐衝刺。

上海徐匯1家便利店迎來6台來上班的智元具身智能機械人，全網超200萬人圍觀它們上班。最終，4台機械人成功「轉正」，1台工作積極性不高，另1台偏離崗位。（微博@看看新聞Knews影片截圖）

點圖看機械人在便利店打工實拍畫面：

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在24小時的考核期間，機械人共完成1,730次任務，其中，接待顧客683人，商品取送369單，咖啡製造147杯，熱食出品126份，巡檢補貨277次，桌面清理128次。最終有4位員工順利「轉正」，2位暫未轉正。

轉正員工組共4位：智能迎賓名叫「阿豪」，全場景顧客服務評分第1名，全程主動迎賓、積極營業，用穩定的態度拿下最高評價；接待取貨名叫「火寶」，接單積極、響應快，期間遇到訂單激增、客人臨時取消等突發情況沒有停擺，堅持在崗持續處理任務，抗壓過關。

另外有位咖啡師叫「咖少」，溫柔治癒的門店咖啡擔當，做咖啡有條不紊，圈粉多位女性顧客，出品的熱美式飽受好評。還有熱食主理人取名「叮醬」，元氣值拉滿，自帶活力感染力，行動穩妥，綜合表現達標。

最後，待觀察、暫未轉正（職）的共2位，其一是巡檢補貨「倦王」，在本次考核存在感偏低，在崗狀態偏摸魚，巡檢補貨主動性不足，沒能跟上門市節奏，後續需重點打磨在崗積極性；另一位是環境清潔「冷姐」，在深夜值守時，垃圾箱已滿的情況下，脫離既定路線跑出店外、偏離崗位，崗位穩定性不達標，本次暫不轉正，需重新調校崗位規則。

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