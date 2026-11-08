850元住上海喜來登竟有陌生人底褲掛廁所 住客怒向美國總部投訴
撰文：深圳報業
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近日，有網友發影片稱，自己入住上海一酒店時發現房間衛生間牆上掛有一條陌生人內褲，該網友對此情形表示震驚，並對酒店衛生管理表示擔憂。
據當事人宋先生介紹，11月2日晚12點左右入住上海浦東濱江喜來登酒店，價格約850元人民幣／晚。11月3日早上9點40分，他發現衛生間內掛有一條內褲，由於要外出辦公，便先拍照後出門。晚上回到酒店後，他直接給該酒店所屬的萬豪國際集團美國總部發送了投訴郵件。
11月4日，該酒店收到投訴件後聯繫他，稱可以更換房間並贈送2000積分，並解釋是清潔工打掃衛生時沒有注意。宋先生表示，對酒店的處理方案感到無語，因工作繁忙便沒有再追究，但希望酒店有相應的內部懲罰措施。
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隨後，記者就此事聯繫上海浦東濱江喜來登酒店。值班經理表示，顧客辦理入住肯定會提供乾淨的房間，針對顧客反饋的情況，他沒辦法回覆此事。
11月5日晚，上海浦東濱江喜來登酒店值班經理再次回電稱，酒店內部會對員工進行相應的處罰，但具體處罰情況屬於內部管理措施，不便透露。