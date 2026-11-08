850元住上海喜來登竟有陌生人底褲掛廁所　住客怒向美國總部投訴

近日，有網友發影片稱，自己入住上海一酒店時發現房間衛生間牆上掛有一條陌生人內褲，該網友對此情形表示震驚，並對酒店衛生管理表示擔憂。



據當事人宋先生介紹，11月2日晚12點左右入住上海浦東濱江喜來登酒店，價格約850元人民幣／晚。11月3日早上9點40分，他發現衛生間內掛有一條內褲，由於要外出辦公，便先拍照後出門。晚上回到酒店後，他直接給該酒店所屬的萬豪國際集團美國總部發送了投訴郵件。

網友發影片稱入住上海一間喜來登酒店時發現房間衛生間牆上掛有一條陌生人內褲。（微博@經視直播）

11月4日，該酒店收到投訴件後聯繫他，稱可以更換房間並贈送2000積分，並解釋是清潔工打掃衛生時沒有注意。宋先生表示，對酒店的處理方案感到無語，因工作繁忙便沒有再追究，但希望酒店有相應的內部懲罰措施。

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隨後，記者就此事聯繫上海浦東濱江喜來登酒店。值班經理表示，顧客辦理入住肯定會提供乾淨的房間，針對顧客反饋的情況，他沒辦法回覆此事。

11月5日晚，上海浦東濱江喜來登酒店值班經理再次回電稱，酒店內部會對員工進行相應的處罰，但具體處罰情況屬於內部管理措施，不便透露。