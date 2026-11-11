中國足球限薪改善負資產　本土球員頂薪500萬元、外援300萬歐

中足聯11月10日印發《中國足球職業聯賽俱樂部財務健康審核實施細則（試行）》，列明中超、中甲及中乙球會的支出與球員薪酬上限。其中，中超球會年度總支出不得超過6億元人民幣（下同），本土一線球員個人稅前年薪上限為500萬元，外援則為300萬歐元。細則將於2027年1月1日起試行，同時審核球會欠薪欠債、虧損及青訓投入等情況。



中超本土球員平均年薪上限300萬元

據內地媒體報道，細則適用於所有申請及參與中超、中甲、中乙聯賽的職業球會。除中超年度總支出上限為6億元，中甲及中乙的上限分別為2億元及5000萬元。除另有註明外，金額均為人民幣。

本土一線球員薪酬方面，三個級別均設個人及平均年薪上限，以稅前金額計算。中超個人年薪不得超過500萬元，平均年薪不得超過300萬元；中甲分別為300萬元及150萬元；中乙則為120萬元及50萬元。

中超外援頂薪300萬歐元 球會全年總額上限1000萬歐元

外籍球員方面，中超外援個人年薪上限為300萬歐元，球會外援年度薪酬總額不得超過1000萬歐元；中甲外援個人年薪上限為150萬歐元，年度總額上限為400萬歐元。中乙不設外援薪酬額度。

細則亦訂明入籍球員的薪酬計算安排。中超球會如選擇將入籍球員按外籍球員口徑計算，外援薪酬總額上限可提高至1200萬歐元，但非入籍外援的薪酬總額仍不得超過1000萬歐元。中甲相應上限為480萬歐元，其中非入籍外援不得超過400萬歐元。

武漢三鎮外援馬爾康。（視覺中國）

中超年度虧損限1.8億元 負資產球會須逐年改善

薪酬以外，細則亦對球會的資產、負債及現金流提出要求。自2027財年起，經第三方審計的財務報表，其所有者權益不得為負數；如仍為負數，當年度負值的絕對值必須較上一年減少，即負資產規模須收窄。

中足聯將建立球會財務健康分級及風險預警機制，後續與參賽費分配、評優及獎懲掛鈎。其中，中超球會年度虧損上限為1.8億元，三年累計不得超過5.4億元；中甲分別為1400萬元及4200萬元；中乙分別為600萬元及1800萬元。

淨資產為負的球會，年度虧損額須較上一年下降10%以上。資產負債率超過100%基準的球會，年末負債餘額不得高於年初。

此外，球會年度營業現金比率，即現金流入與營業收入的比率，須達70%或以上。一線隊薪酬攤銷總額則不得超過核定收入的70%；核定收入按營業收入加上股東注資額的80%計算。

細則還規定，球會年度青訓支出，原則上不得低於營業成本、管理費用、銷售費用及財務費用四項合計的15%。

財務審核將涵蓋球會財年收支、薪酬獎金、欠薪欠債、預算管理、青訓投入及合同備案等事項，分為常態化季度及定期報備、賽季准入專項審核、夏季轉會窗口前審核，以及重大財務風險臨時核查四類。