世界盃｜ 胡錫進籲國足向佛得角看齊：中國人快憋出足球抑鬱症了

世界盃非洲國家佛得角迎戰衛冕冠軍阿根廷，雖最終以2比3落敗，但仍贏盡讚賞與掌聲。《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，呼籲中國男足向佛得角看齊，能打入世界盃正規賽並能有精彩的表現。他稱，中國如今非常強大，但偏偏就是足球不行，「14億人口的中國，男足要多窩囊有多窩囊.....把國人憋壞了，快憋出『足球抑鬱症』了。」



胡錫進向男足喊話，「給我們一張堂堂正正的門票，別讓我們總是做場外觀眾，在門口兜售小旗子、小零食」，他更稱，誰能幫助中國觀眾掙來世界盃的門票，「就將是國人心目中的時代英雄，是中國輿論場的驕傲和男神們。」



胡錫進文中指出，很多人都不知道在哪裡、甚至沒聽說過國名的佛得角（Cabo Verde）在今年世界盃上大放異彩，向全世界宣告了自己的存在，「足球表現給佛得角幾十萬人口帶來無限快樂」。

《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，呼籲中國男足向佛得角看齊。

他指出，中國生產世界盃的足球、不同國家球迷揮舞的小旗子和吉祥物，甚至部分隊員的球衣。這些生產讓很多中國人有了工作，掙到了錢，改善了生活。但「人活著不光是為了填飽肚子，還需要快樂，需要滿滿的情緒價值」。

胡錫進寫道，足球世界盃已經成為全人類共情的最大興奮點之一「我們的球隊如果能再把我們帶進全世界這個一起狂歡的大派對，給我們一張堂堂正正的門票，別讓我們總是做場外觀眾，在門口兜售小旗子、小零食，那可是完全不一樣的事情。」

他文末感慨，「希望中國出一批真正有志、有本事的男兒們，滿足同胞們壓抑多年、反覆被戳傷的強烈心願。」

2025年6月，在世界盃外圍賽國足最後一戰與巴林的比賽上，王鈺棟斬獲國家隊首球。（新華社）

據了解，中國男足2002年首次打進世界盃正賽，也是迄今為止唯一一次。截至本屆世界盃，中國男足已連續六次無緣世界盃正賽。

值得關注的是，佛得角的門將40歲門將禾仙夏（Vozinha）本屆世界盃經精彩的表現在全球圈粉無數，在中國也有許多粉絲。6月30日，身在佛得角、來自浙江溫州的商人林傑和禾仙夏視訊連線，邀請他到中國以及入駐中國社媒平台，禾仙夏爽快應允。

林傑還說，有計劃邀請禾仙夏來中國玩，帶他去吃溫州糯米飯。

世界盃｜溫州商人邀禾仙夏訪華吃糯米飯 佛得角駐華大使感謝中國