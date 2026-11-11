黃仁勳出軌｜美媒：黃樂持香港護照數次赴台　美國建議台灣監控

英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認有婚外情，震驚世界，而對象則被指是新加坡數據中心公司MegaSpeed的前董事黃樂（HUANG Le ，音譯，又名Alice HUANG），外媒更指黃樂為中國間諜，中國外交部斥責間諜論是無稽之談、誣衊抹黑。



黃樂的背景備受關注。美媒《紐約時報》10日最新報道指，黃仁勳與黃樂至少在2023年底已相識。Megaspeed大量購入AI晶片，引起包括台灣在內關注並採取行動。報道引述知情人士指出，黃樂持香港護照數次赴台灣，台灣2024年在美國政府建議下開始監控其訪台行程。



《紐約時報》指，一張網傳照片顯示黃仁勳與黃樂早在2023年12月就曾在新加坡見面合照，凸顯兩人的關係比外界先前所知更早開始。（網絡圖片）

2025年5月，黃仁勳與黃樂等人在台北用餐。（網絡圖片）

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據早前媒體報道指，黃樂現年約42歲，在香港浸會大學傳媒管理（Media Management）碩士畢業並取得永久居民資格。

《紐約時報》報道指，根據網絡流傳的照片，黃仁勳與公司員工2023年12月曾在新加坡一家餐廳與黃樂一同用餐，兩人並合影留念。二人在新加坡會面顯示，雙方建立關係的時間遠超過外界所知。

美國政府當時已禁止中國大陸業者購買美國先進晶片，黃樂在上海投資者支持下，透過境外公司取得一家新加坡公司的控制權，並更名為Megaspeed，準備向英偉達購買數十億美元的人工智能晶片。Megaspeed變更所有權4天後，成為英偉達雲端合作夥伴，取得極搶手的AI元件。

報道指出，黃樂在2023年新加坡與黃仁勳會面後，運用自己在上海金融圈累積的經驗與人脈，逐步打入科技產業圈。她將Megaspeed打造成英偉達的重要採購管道，並與一名長期商業夥伴合作，這名51歲的人士經常被介紹為她的丈夫康偉。

「上海和熙投資管理有限公司」公司創始人康偉被指為黃樂丈夫。（《財新網》）

康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」交流訪問，獲中汽創智CEO李豐軍、智能駕駛開發部總經理張振林、副總經理司勝營陪同接待。（中汽創智網站）

報道指，查核黃樂過去3年社交媒體上傳的照片均屬實，黃樂與黃仁勳在上海、英偉達矽谷總部、聖荷西高爾夫球場及台灣等各地會面。

報道指，美國商務部2024年派遣官員查核黃樂公司，報道引述知情人士指出，台灣2024年在美國政府建議下，開始監控黃樂的訪台行程。她持香港護照入境台灣，除了與黃仁勳公開露面，還曾數次赴台。

有網友公開多張據稱是黃樂早年在上海生活的舊照：