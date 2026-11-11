張雪機車第10萬輛車提前落地　重慶將建新基地擴產

11月11日，張雪機車第10萬輛整車在重慶生產基地正式下線，提前達成今年9月摩博會提出的年末10萬輛產量目標。今年，張雪機車憑藉國際賽事斬獲殊榮，帶動了海內外銷量增長；為滿足海內外激增的交付需求，企業已取得重慶兩江新區186.5畝建設用地規劃許可，預計年內動工建設年產50萬輛的生產基地。



11月11日，張雪機車第10萬輛整車在重慶生產基地正式下線。（央視財經）

《央視財經》報道，自2025年3月首輛量產車下線以來，單月產能從首月1723輛，至今年6月升至單月破萬輛，歷經20個月便提前實現第10萬輛整車下線。

今年，張雪機車征戰世界超級電單車錦標賽（WSBK；世界超級摩托車錦標賽）WorldSSP組別，位列年度車手亞軍、製造商積分榜第三，帶動品牌9月銷量近萬輛，躍居國內250cc以上國產品牌中大排量零售榜榜首，海外訂單同步增長。

張雪機車生產基地。（央視財經）

為保障交付，張雪機車製造部新建第二條產線，實行兩線雙班排班，工人翻倍增至672人；配合核心零部件國產替代，保障物料供應與按期交付。

為進一步提升產量，重慶張雪機車「年產50萬輛摩托車」建設項目已取得建設用地規劃許可，落地兩江新區。項目總用地約186.5畝，預計年內開工，建成後年產50萬輛，並為新能源、智能化車型預留空間。