蕭敬騰入手張雪機車拍片開箱！車身編號「53號」對應愛妻53歲生日

歌王蕭敬騰近日開箱收藏一輛大陸張雪機車（ZXMOTO）820RR-R冠軍版，分享購入原因，沒想到背後竟藏著對妻子林有慧的浪漫巧思。他透露，這輛電單車不僅戰績輝煌，車身編號恰好是53號，正好呼應今年妻子53歲生日，讓這輛冠軍車更具紀念價值。



開箱張雪機車820RR-R冠軍版

據《快科技》4日報導，蕭敬騰近日發布影片，分享人生第一次體驗電單車開箱。他表示，選擇張雪機車有幾個原因，首先是車隊締造了相當不容易的輝煌戰績，另一個關鍵則是車號53號，因為今年正好是妻子林有慧53歲生日。

台灣歌手蕭敬騰近日開箱收藏一輛張雪機車（ZXMOTO）820RR-R冠軍版。（抖音@蕭敬騰）

蕭敬騰分享購入張雪機車的原因：

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此外，車身上的「榮耀」兩字也讓他印象深刻。蕭敬騰指出，最特別的是這個標誌的位置，當電單車在賽道上過彎、傾斜車身時，便能看見「榮耀」兩字。他笑說，網友形容「每一次的壓彎都是榮耀」，讓他覺得相當有意思，也更加喜歡這個設計。

開箱過程中，蕭敬騰對車身烤漆與配色讚不絕口，直呼相當漂亮。他透露，這輛電單車不打算掛牌上路，而是純粹作為收藏，在他眼中，這不只是一輛電單車，更像是一件藝術品。

不掛牌上路原因曝光

談到張雪機車的表現，蕭敬騰也相當佩服。他感慨，車隊成立時間不長，卻能拿下六項冠軍，擊敗不少擁有百年歷史、深厚技術底蘊的經典電單車品牌，成績令人振奮。

據公開資料，蕭敬騰與妻子林有慧於2023年10月19日登記結婚，隔年10月13日在台北補辦婚禮。林有慧出生於1973年，除了是蕭敬騰的妻子，也是陪伴他多年的經紀人，兩人相差14歲。

蕭敬騰與老婆林有慧Summer的相片（Instagram@jam_hsiao0330）

重溫蕭敬騰高調求婚林有慧畫面：

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至於機車上的「榮耀」標誌，則與手機品牌榮耀（HONOR）有關。榮耀今年4月宣布，正式成為張雪機車征戰世界超級摩托車錦標賽（WSBK）的首席戰略合作夥伴。這回蕭敬騰將冠軍車納入收藏，也讓這輛車多了戰績之外的浪漫意義。

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