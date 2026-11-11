國產太陽能無人機「輕騎兵」首飛成功　升限7000米續航最長30小時

由中國航天科技集團十一院自主研發的「輕騎兵」中小型太陽能無人機，11月11日在西北某機場完成首飛任務。「輕騎兵」以太陽能為唯一動力源，最大設計續航時間長達30小時，其採用模塊化設計適配通信及遙感載荷，未來可廣泛投入電網管線巡視、水利防汛、林草監測及應急搶險等領域。



「輕騎兵」中小型太陽能無人機。（中國航天報）

《中國航天報》報道，「輕騎兵」無人機按照預定程序啟動電機、平穩滑行、加速離地、爬升至預定高度、繞場盤旋、返場著陸；在飛行中完成飛控、航電、儲能、操穩等各系統關鍵科目的驗證。

「輕騎兵」機型長3.2米，翼展8米，最大設計續航時間達30小時，起飛重量45公斤，升限7000米，具備大於5公斤的任務載荷能力；該機採用車載起飛方式，地面準備時間僅需20分鐘，擺脫對傳統機場的依賴。

11月11日，「輕騎兵」中小型太陽能無人機完成首飛任務。（中國航天報）

通過模塊化設計，「輕騎兵」可快速適配通信、遙感等多種任務載荷。作為一款以太陽能為唯一動力源的純電飛行器，該機更具備長航時、快速部署、便捷保障等核心優勢。

依托太陽能持續供能、長航時巡航和靈活部署能力，重點面向公路、鐵路、輸電線路及長距離管線巡查，水庫、河道、堤防等重大水利設施巡查，國土測繪與自然資源調查，森林、草原及荒漠化生態監測，洪澇、地質災害、森林火情等災害區域快速巡查，以及海岸線、港區等大範圍目標監測等領域應用。

中國航天科技集團十一院自主研發的「輕騎兵」中小型太陽能無人機。（中國航天報）

「輕騎兵」的首飛填補了國內低空中小型純電動飛行器在長航時、低成本、大範圍作業方向的商用產品空白，也標誌着太陽能無人機技術正式從實驗室走向市場。隨着以「輕騎兵」為代表的中小型太陽能無人機投入市場，國內低空中小型純電動飛行器的應用場景將更加多元、高效。