黃仁勳出軌｜美媒：緋聞女主角黃樂已返華身處北京 國安官員知情
撰文：許祺安
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英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認有婚外情，而對象則被指是新加坡數據中心公司MegaSpeed的前董事黃樂，外媒更指黃樂為中國間諜，中國外交部斥責間諜論是無稽之談、誣衊抹黑。
黃樂的行蹤備受關注。美媒彭博社最新報道引述消息指，黃樂已返回中國，目前身處北京，中國安全官員也知情，但她何時、為何前往北京，以及目前從事什麼活動，仍不清楚。
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據早前媒體報道指，黃樂現年約42歲，在香港浸會大學傳媒管理（Media Management）碩士畢業並取得永久居民資格。
不過她早年在媒體和金融業的任職經歷，以及她的婚姻狀況、家庭關係，甚至是年齡，都仍有大量未知信息有待核實。
有網友公開多張據稱是黃樂早年在上海生活的舊照：
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