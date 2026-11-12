孫中山先生誕辰160周年　中港澳同步發行紀念郵票

11月12日，孫中山先生誕辰160周年。中國郵政發行《紀念孫中山先生誕辰160周年》紀念郵票（小型張）1枚，香港郵政、澳門郵政同步發行郵票1套4枚、小型張1枚。

三地設計各具深厚歷史底蘊，內地以厚重油畫配親筆「天下為公」題詞及燙金工藝，並融合AR數位體驗；香港聚焦其在港求學及策動革命的歷史足跡；澳門則以素描水彩勾勒鏡湖醫院與南灣等舊日遺跡。



中國郵政發行的《紀念孫中山先生誕辰160周年》紀念郵票小型張以油畫方式創作，邊飾為先生親筆題詞「天下為公」，郵票面值6元人民幣。郵票採用高精度六色膠印方式，輔助燙金、表面增效工藝，整體色調穩重、色彩飽和。

中國郵政發行《紀念孫中山先生誕辰160周年》紀念郵票（小型張）1枚。（中國郵政）

該套郵票在全國指定郵政網點、集郵網廳、中國郵政手機客戶端、中國郵政微郵局集郵微信商城和中國郵政商城微信小程序出售，出售期限6個月。中國郵政還將通過「中國集郵郵票百科」微信小程序發布數字化內容，可使用AR功能觀看。

香港郵政發行的紀念郵票面值分別為2.4港元、4.2港元、5.7港元及5.8港元，小型張面值為10港元。郵票和小型張設計圍繞孫中山先生與香港的關係，聚焦他在香港求學、組織革命活動和公開演講等事跡，展現他非凡革命事業的歷史片段。

澳門郵電發行的郵票面值分別為2.5澳門元、4澳門元、4.5澳門元、6澳門元，小型張面值為14澳門元。郵票和小型張前景圖案為孫中山先生肖像，郵票背景圖案表現了鏡湖醫院、草堆街中西藥局、媽閣廟、盧廉若公園等與孫中山先生在澳門活動密切相關的歷史遺跡，小型張則以1900年的澳門南灣為背景。郵票及小型張設計均以素描線條勾勒主圖，輔以淡雅水彩暈染背景，畫風沉靜覆古，兼具紀實感與人文氣息。