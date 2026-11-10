國民黨紀念孫中山誕辰　鄭麗文：台灣不能坐以待斃，由強權定命運

11月10日，國民黨於中央黨部舉行孫中山誕辰座談會，國民黨主席鄭麗文在會上致辭時直言，當前全世界將台海視為最危險的地方，台灣作為當事人絕不能坐以待斃，任由大國決定命運，淪為強權博弈下的籌碼或棋子，而應以更積極主動的姿態重新調整定位，推動和平共存。



對於民進黨秘書長徐國勇早前聲稱從民進黨台北市長參選人沈伯洋身上看到「孫中山精神」，鄭麗文直言此說法雖令不少人啞然失笑，但也側面印證孫中山思想至今仍具備跨越藍綠黨派的影響力，《禮運大同篇》所追求的大同世界可跨越歷史與種族藩籬；今天面對文明興衰，更應追求人類共同的和平與幸福。

鄭麗文稱，台灣不能坐以待斃 任由強權決定命運。（國民黨）

據《聯合新聞網》報道，國民黨10日於中央黨部舉行孫中山誕辰座談會，邀請多位專家學者共同探討孫中山思想對國家發展、憲政民主及兩岸和平的啟示。鄭麗文指出，冷戰結束後全球局部衝突未止，俄烏戰火持續蔓延，中東局勢亦深陷泥沼，國際社會更憂慮台海爆發軍事衝突。

她強調自己從不相信零和遊戲，人類必須學會共處之道。作為繼承孫中山思想的政黨，國民黨應引導台灣反思其國際角色。鄭麗文稱，台灣雖身處風口浪尖，但不應被動等待命運裁決，反而應善用自身特殊地位，化身為東西方文明和平共處與融合的樞紐。

國民黨舉辦「紀念總理孫中山先生誕辰座談會」。（國民黨）

她期許，未來國際社會提起台灣時，不再僅聯想到第一島鏈的戰爭最前線，或局限於台積電與高科技光環，而是看到台灣能讓科技成果全民共享，並透過人才、資金與市場的深度交流，帶動東亞以至全球繁榮，讓各方都不想再打仗。

談及近年國際關注的「東升西降」現象，鄭麗文表示可從孫中山的思想中汲取智慧。她強調，中華文明的再度崛起，絕非複製西方昔日的帝國主義擴張道路，更不意味著可以霸凌、歧視或壓迫其他民族。

針對外界對和平路線的質疑，鄭麗文特別澄清，「真正的和平絕非妥協、投降、屈辱或委曲求全，這樣的和平是虛假的。」

她認為，持久和平必須建立在各方擁有尊嚴、彼此對等平等的基礎之上，才是可長可久的普世價值。