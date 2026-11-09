孫中山先生誕辰160周年　央視紀錄片《孫中山》開播

今年是孫中山先生誕辰160周年。央視與廣東省委宣傳部聯合推出六集紀錄片《孫中山》，於11月8日起播出。據報道，該紀錄片《孫中山》講述了孫中山「愛國若命」、畢生救國的一生。



孫中山。（央視）

紀錄片《孫中山》。（央視）

據《央視新聞》報道，從1866年到1925年，59年的時間中，愛國是孫中山一生最鮮明的精神標識，獻身祖國是其畢生不變的人生抉擇。在國家積貧積弱、民族瀕臨危亡的絕境中，孫中山始終將國家前途、民族命運置於首位，以救國救民為畢生使命，用一生的執著與堅守詮釋了赤誠的愛國情懷。

青少年時期眼見國家積弱，他棄醫從政，從「醫人」到「醫國」。1894年，孫中山在檀香山建立了中國近代第一個民主革命團體興中會，喊出「振興中華」的口號。隨後，他逐漸走上武裝推翻清王朝的歷史道路。

中國同盟會成立後，孫中山提出「民族、民權、民生」三民主義，反映了當時廣大人民要求民族獨立、民主權利、民生幸福的願望，成為革命黨人戰鬥的口號和團結的旗幟。

紀錄片《孫中山》。（央視）

1911年，武昌起義爆發後，孫中山被選舉為中華民國臨時大總統。辭去臨時大總統後，面對袁世凱復辟帝制、軍閥混戰的亂象，他再度挺身而出，先後發動二次革命、護國戰爭、護法運動，堅定捍衛共和，旗幟鮮明反對國家分裂。

紀錄片《孫中山》。（央視）

在其革命生涯最低落的時刻，革命黨人李大釗叩響了他的大門。不斷反思的孫中山，在共產國際和中國共產黨的幫助下，提出聯俄、聯共、扶助農工三大革命政策，對三民主義作了全新的解釋。

紀錄片《孫中山》。（央視）

1924年，為了謀求國家統一，孫中山先生不顧身患重病和深入北洋軍閥虎穴的風險，毅然北上，沿途不斷宣講和平統一的主張，直到彌留之際，還念念不忘「和平、奮鬥、救中國」。

AI讓歷史資料「活起來」

紀錄片將孫中山先生的革命經歷與近代中國波瀾壯闊的歷史進程相結合，生動還原其至死不渝的愛國情懷。攝製組通過不懈努力，尋找到大量孫中山先生生前的信函、電文、發表文章，以及同時代親歷者與孫中山的往來信件與回憶錄，通過大量真實敘述與歷史原件的鏡頭呈現，展現了歷史人物的豐富維度。

AI團隊以大量真實歷史構圖與影像素材，準確還原歷史場景，讓新興技術與歷史場景有效結合。在孫中山青少年時期，有一張他與陳少白、尢列、楊鶴齡三位朋友的「四大寇」合影。在這張合影的基礎上，主創團隊通過合理想像，呈現出四位青年人在照相館拍照的情節，讓歷史照片「活起來」，使敘事更為生動。

紀錄片《孫中山》。（央視）

紀錄片也將「愛國」主題深入展現在孫中山人生的每一階段，將其精神標識轉化為一個個生動可感的故事，打通歷史與今天的情感連接。11月8日起，CCTV-1綜合頻道每晚8點、CCTV-9紀錄頻道每晚9點播出紀錄片《孫中山》。