鄭麗文訪陸｜拜謁孫中山衣冠塚 與連戰20年前所植松樹合影
撰文：吳真銘
出版：更新：
4月11日上午，國民黨主席鄭麗文率領訪問團赴北京西郊香山碧雲寺，拜謁孫中山衣冠塚。鄭麗文率訪問團對紀念堂中的孫中山先生漢白玉全身塑像行三鞠躬禮，也在寺內看到了時任國民黨主席、前副總統連戰2006年種植的白皮松樹，特與連勝武在樹前合影。
鄭麗文率訪問團向孫中山先生衣冠塚行三鞠躬禮
據台媒《聯合新聞網》報道，鄭麗文率國民黨訪問團於上午近9時抵達香山碧雲寺。參訪期間，一行人前往孫中山紀念堂向孫中山先生塑像鞠躬，並觀看相關墨寶、著作，還有給蘇聯的遺書等。紀念堂內還有花圈，以及繁體字書寫的署名中國國民黨主席鄭麗文率全體同志敬獻的緞帶。
隨後，鄭麗文率訪問團踏上階梯前往衣冠塚，向置於金剛寶座塔內的孫中山先生衣冠塚再次行三鞠躬禮，氣氛莊嚴。
公開資料顯示，1925年3月12日孫中山在北京逝世，當時治喪委員會決定將先生的靈柩先行暫厝於北京碧雲寺的金剛寶座塔的石券門內，其後靈柩由市區移往香山，數十萬北京民眾沿途送別。直到1929年南京中山陵落成，靈柩才奉移南京安葬。
移靈前，遺體由原用的楠木棺換入銅棺，所換下的大禮服、禮帽則被鄭重放回原棺，封存於金剛寶座塔的石龕，現為孫中山先生的衣冠塚。
鄭麗文同連勝武在連戰20年前種植的樹前合影
鄭麗文步出衣冠塚後，一行人駐足在院內一棵白皮松樹前，松樹是連戰前主席在2006年4月15日拜謁衣冠塚時所植，當年的小樹如今已高大參天。鄭麗文特別與同行的連戰次子、國民黨青年發展委員會主委連勝武在樹前合影留念，彰顯此次和平之旅的傳承意義。
鄭麗文會北京市委書記尹力稱：國民黨執政一定恢復兩岸故宮交流習鄭會｜鄭麗文拋和平制度化解方 台陸委會：就是兩制台灣方案習鄭會｜午宴吃尼克遜同款國宴菜｢雞湯海蚌｣ 鄭麗文讚習近平親切鄭麗文執政後邀習近平來台北走走 稱習鄭會「大利多」將化為選票習鄭會｜歷史畫面！習近平稱她「鄭麗文主席」 兩人握手14秒