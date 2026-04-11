鄭麗文訪陸｜拜謁孫中山衣冠塚　與連戰20年前所植松樹合影

4月11日上午，國民黨主席鄭麗文率領訪問團赴北京西郊香山碧雲寺，拜謁孫中山衣冠塚。鄭麗文率訪問團對紀念堂中的孫中山先生漢白玉全身塑像行三鞠躬禮，也在寺內看到了時任國民黨主席、前副總統連戰2006年種植的白皮松樹，特與連勝武在樹前合影。



鄭麗文率訪問團向孫中山先生衣冠塚行三鞠躬禮

4月11日上午，國民黨主席鄭麗文率領訪問團赴北京西郊香山碧雲寺，拜謁孫中山先生衣冠塚。（國民黨提供）

據台媒《聯合新聞網》報道，鄭麗文率國民黨訪問團於上午近9時抵達香山碧雲寺。參訪期間，一行人前往孫中山紀念堂向孫中山先生塑像鞠躬，並觀看相關墨寶、著作，還有給蘇聯的遺書等。紀念堂內還有花圈，以及繁體字書寫的署名中國國民黨主席鄭麗文率全體同志敬獻的緞帶。

隨後，鄭麗文率訪問團踏上階梯前往衣冠塚，向置於金剛寶座塔內的孫中山先生衣冠塚再次行三鞠躬禮，氣氛莊嚴。

鄭麗文率訪問團向孫中山先生衣冠塚行三鞠躬禮。（國民黨提供）

公開資料顯示，1925年3月12日孫中山在北京逝世，當時治喪委員會決定將先生的靈柩先行暫厝於北京碧雲寺的金剛寶座塔的石券門內，其後靈柩由市區移往香山，數十萬北京民眾沿途送別。直到1929年南京中山陵落成，靈柩才奉移南京安葬。

移靈前，遺體由原用的楠木棺換入銅棺，所換下的大禮服、禮帽則被鄭重放回原棺，封存於金剛寶座塔的石龕，現為孫中山先生的衣冠塚。

4月11日上午，國民黨主席鄭麗文率領訪問團赴北京西郊香山碧雲寺，拜謁孫中山先生衣冠塚。（國民黨提供）

鄭麗文同連勝武在連戰20年前種植的樹前合影

鄭麗文同連勝武在連戰20年前種植的樹前合影。（國民黨提供）

鄭麗文步出衣冠塚後，一行人駐足在院內一棵白皮松樹前，松樹是連戰前主席在2006年4月15日拜謁衣冠塚時所植，當年的小樹如今已高大參天。鄭麗文特別與同行的連戰次子、國民黨青年發展委員會主委連勝武在樹前合影留念，彰顯此次和平之旅的傳承意義。