騰訊驚傳裁員50%引內部恐慌　公關總監急澄清：轉向AI探索非炒人

11月11日，騰訊管理層在28周年司慶直播中提出加快組織變革，隨後網上流傳「裁員50%」、「裁員8000人」等說法，脈脈平台的騰訊「同事圈」亦出現多則擔憂裁員的帖文。

今日（11月12日），騰訊公關總監張軍轉發相關截圖回應，稱是「純純的誤會和謠言」，解釋管理層所說的兩個「50%」，是指分別做好核心業務及探索AI新業務，並非裁員一半。



騰訊濱海大廈是騰訊的全球總部。（微博）

微博話題「曝騰訊裁員傳聞擠崩同事圈」引起關注。相關網傳截圖顯示，職場社交平台的騰訊「同事圈」內，有用戶在司慶活動後留言稱：「聽完會後，飯都吃不下了，好焦慮呀。」亦有人詢問裁員補償的計算基數及是否扣稅，表示「人心惶惶，提前了解下」。

部分帖文將管理層的表態理解為人事調整訊號，有用戶稱「這次的總辦表述用詞已經很激烈了吧」，也有人詢問「小馬哥說的變革是指的什麼？沒聽懂」。

不過，亦有用戶認為相關討論誤讀了直播內容，留言指未看Linktime直播的人被傳言嚇到。另有用戶發帖問「崩了？」，以及詢問「同事圈」是否因瞬間訪問量過大而出現問題。網傳帖文據此稱平台被「擠崩」，但目前所提供資料未見平台方面確認故障及原因。

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張軍轉發帖文 稱兩個「50%」遭誤讀

今日下午1時06分，張軍在微博轉發一則附有「同事圈」截圖、聲稱騰訊高層言論令平台流量過大而「掛掉」的帖文，並回應：「這是純純的誤會和謠言了。」

他解釋，在昨日舉行的騰訊28周年Linktime網上直播中，管理層主動表達加快組織變革的決心，同時強調，這與幾年前的「降本增效」不同。上一次相對被動，更着重「降本」；此次則是面向AI時代的主動調整，更着重「增效」，希望激發團隊創造新價值。

張軍表示，管理層鼓勵一線員工主動參與，中間管理層則需要變得更扁平、靈敏。

騰訊公關總監張軍轉發相關截圖回應，稱是「純純的誤會和謠言」。

一半做好核心業務 一半探索AI新空間

至於引起討論的「陸軍、海軍」比喻，張軍在帖文中解釋，管理層提出，50%的人像「陸軍」一樣，透過提升效率做好現有核心業務；另50%的人像「海軍」一樣，探索AI Native，拓展新的發展空間。

他稱，這是公司為適應AI時代而重新調配資源，「打比方成分更大」，可能亦是「裁員50%」傳言的誤讀來源，強調該說法「完全不屬實」。

據《南都N視頻》報道，接近騰訊的知情人士同日亦否認「裁員50%」的說法，並表示相關表述涉及公司資源在AI時代的重新調度。