攜程員工集體被裁員？　官方澄清內部系統出錯　絕無離職計劃

攜程（Ctrip）近日發生一場烏龍事件，部分員工收到以「感謝一路相伴」為開頭的短訊，內容提及可登入離職員工服務平台，引發「全員裁員」恐慌。

攜程內部員工透露，事件主因是內部溝通軟件下線，工作人員未提前關閉系統預設的離職提醒短訊所致。攜程已向員工澄清絕無離職計劃，並向受影響的員工致歉。



網傳通知內容顯示，短訊以「XX你好，感謝一路相伴」開頭，告知員工可繼續用手機號碼登錄內部溝通軟件trappal，並提及「下一程服務號將提供更多離職員工服務」。

網傳截圖顯示，有員工收到以「感謝一路相伴」為開頭的離職提醒短訊。（微博＠袁國慶）

網傳截圖顯示，有員工透露，內部溝通軟件trappal下線，工作人員未提前關閉系統預設的短訊提醒，才會誤發離職提醒。（微博＠袁國慶）

據了解，此次事件並非真正裁員或離職安排，而是內部系統操作失誤。攜程內部員工透露，內部溝通軟件trappal下線，在關停關聯手機號綁定功能時，工作人員未提前關閉系統預設的短訊提醒，才會誤發離職提醒，讓不少員工以為「被離職」。

此次誤發範圍主要覆蓋HBU（酒店業務部）全員，部分員工反饋收到短訊後，已無法查閱內部組織架構。其他業務線員工暫未收到該通知。

攜程已通過內部OA、企業微信等渠道向員工澄清情況，說明此次為系統測試階段的烏龍事件，不存在全員離職計劃，並向受影響的員工致歉。