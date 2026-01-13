攜程員工集體被裁員？ 官方澄清內部系統出錯 絕無離職計劃
撰文：林芷瑩
出版：更新：
攜程（Ctrip）近日發生一場烏龍事件，部分員工收到以「感謝一路相伴」為開頭的短訊，內容提及可登入離職員工服務平台，引發「全員裁員」恐慌。
攜程內部員工透露，事件主因是內部溝通軟件下線，工作人員未提前關閉系統預設的離職提醒短訊所致。攜程已向員工澄清絕無離職計劃，並向受影響的員工致歉。
網傳通知內容顯示，短訊以「XX你好，感謝一路相伴」開頭，告知員工可繼續用手機號碼登錄內部溝通軟件trappal，並提及「下一程服務號將提供更多離職員工服務」。
據了解，此次事件並非真正裁員或離職安排，而是內部系統操作失誤。攜程內部員工透露，內部溝通軟件trappal下線，在關停關聯手機號綁定功能時，工作人員未提前關閉系統預設的短訊提醒，才會誤發離職提醒，讓不少員工以為「被離職」。
此次誤發範圍主要覆蓋HBU（酒店業務部）全員，部分員工反饋收到短訊後，已無法查閱內部組織架構。其他業務線員工暫未收到該通知。
攜程已通過內部OA、企業微信等渠道向員工澄清情況，說明此次為系統測試階段的烏龍事件，不存在全員離職計劃，並向受影響的員工致歉。
