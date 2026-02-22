深圳大廠夫妻年薪百萬　裁員潮下壓力爆煲紛轉型　男方甘做｢贅婿｣

在深圳的買樓群體中，年輕的雙大廠（「大廠」在內地意指大公司，特別是互聯網巨頭）員工夫妻佔據了一定的比例。在同齡人還在解決温飽問題的時候，在大廠工作的他們，憑藉着斷層領先的工資，比同齡人更早地實現了財富積累，完成了人生三大件——買房買車結婚。



大廠為他們提供了物質上充裕的保障，讓他們可以沒有顧慮地全身心地投入工作，奉獻全部時間和精力。因此，有人將在大廠工作比喻成嫁給了有錢人——出門是體面的，關門是委屈的。工作之外，有錢沒閒，抽空生活。

近年來，大廠紛紛出現裁員潮，部分大廠夫妻組合不再對大廠工作嚴防死守。為了風險對沖，他們決定夫妻中一位留在大廠，承擔高風險高收益，一位轉行國企或體制內，求穩。他們雖互為對方的底氣，旱澇保收，但仍有人把留在大廠「躺平」的丈夫稱為「大廠贅婿」。

大廠人的擇偶標準也隨着大環境的改變而改變，以前收入高、重顏值，現在工作不穩定了，開始注重對方職業穩定，甚至往上能找到條件更好的另一半，當『贅婿』。

雙大廠夫妻有錢沒閒 過成舍友

四年前，伊伊和男朋友在他們的社交圈裏，是令人豔羨的大廠情侶——他們收入不菲，出手闊綽，也較別人早一步付下了深圳房子的首期。她是知名大學碩士畢業，男朋友是國內頂尖大學博士畢業，雙方的學歷都很優秀。

他們畢業後進入大廠，都有很體面的收入，年薪加起來將近七位數（人民幣，下同），除了買車買房這兩件事，在其他的消費上從不手軟。然而，即使物質上打上了富裕的仗，卻也彌補不了高壓的工作狀態下，雙方精神狀態的空虛。他們經常自嘲，有一句話很精準地描述大廠人：

出門是體面的，關門是委屈的。

當時他們在兩家公司的中間距離買了一套小戶型的兩房一廳，這套每天睜眼就是幾百元（人民幣）房貸的房子，唯一的作用是睡覺。上嫁如吞針，他們每天早上伴着急促的鬧鈴起牀，花半小時洗漱，在踏出家門的那一刻，互相擁抱並試探地詢問：

不想上班了，你能不能養我？

隨後又各自認命般心事重重地奔赴公司。他們每天在公司的時間（含午休）接近12個小時，一天裏近一半的時間花在了工作上。晚上9點多回到家，兩個人匆匆洗漱後，又各自刷着短片解壓。

一開始，兩個人還會互相吐槽工作上的煩心事，安慰對方。後來，過了職場的新鮮勁，兩個人做的項目不一樣，和同事相處起來也不一樣，各有各的煩惱，久而久之傾訴欲越來越淡。雙方在工作的高壓下，也很難再接受對方傳遞的負能量，於是更少聊起工作上的事，只能靠刷無腦的短劇和打遊戲來解壓，更沒有辦法給對方提供情緒價值。工作已經掏空了他們所有的精力，伊伊剛畢業時最大的願望就是養一隻寵物，然而當時的他們根本無暇照看，連遛狗、餵貓的時間都沒有，更不用說考慮以後結婚生子這些更費時間精力的事情了。

相關文章：「印度Bill Gates」倡年輕人每周打工70小時 商界：愛拼才會贏

+ 17

兩個人把日子過成了搭夥的舍友，沒有激情，生活平淡，感情生活過得清湯寡水。有的時候家務活的分配都讓他們頭大，工作上兩個人都是主力，生活裏誰都沒有精力再變成主力了。

伊伊總結，他們當時的狀態是賺得越多，精神越不滿足，越要用高消費麻木自己，最終花得也多，存下來的卻不多。遊戲機永遠追最新款、買最好的，化妝品很少用，也要買大牌的，包包鞋子全部買最新的款式，旅遊要去遠的消費高的，酒店要住好的，搶不到演唱會門票也要向黃牛加價買，以此來慰藉努力工作的自己。

當時我們都以為，物質的提升就是奮鬥的意義，卻忽略了物質只是附屬品，最重要的是我們的感情和精神健康。

就這樣忙了近兩年，他們發現，大廠其實是在拿錢榨取他們的時間、精力，慢慢地讓他們對自己的生活失去興趣和方向，只能打拼工作，最後成為腦袋空空的黃金機器。

而執着於雙方都提升事業這個想法，在前兩年頻繁裁員的大環境下，更是讓他們不堪重負，生活好像陷入了一種死循環——明明工作是為了過上更好的生活，為什麼卻越過越累？伊伊知道，很多人說他們已經獲得了比同齡人翻上幾倍的薪資了，他們能享受大廠裏設備齊全的工作環境，能有足夠的工資可以每個節假日去旅遊，能供得上房子的首期，辛苦點是應該點。

她們說這是可望而不可即的生活，我們不能得了便宜還賣乖，只有當時的我們自己知道，魚與熊掌不可兼得，得到了錢，不一定就離幸福快樂更近了。

從大廠轉行降薪 卻實現了家庭利益最大化

終於，在感覺自身即將枯竭於職場，情侶關係變得很緊張，非分即婚的時候，伊伊決定「退縮」了。她不想再當人前光鮮亮麗的大廠員工了，她和對象商量，她裸辭備考，考不上體制便去面試國企，雖然收入會降低，但對他們小家庭來說，一人退一人守是利益最大化。他們都不想離開對方，也不想看到對方太累，當時男朋友已經30歲出頭了，家裏對結婚生子催得緊。

全職備考一年，伊伊考上了體制內，成為一名公務員，擁有了一份相當穩定的工作，他們也如願以償地結了婚，在穩定的工作環境下，伊伊開始備孕。自此，公主和王子從此過上了幸福的生活？在深圳，不可能。伊伊這份工作只是穩定，但強度不低，備孕也沒那麼輕鬆。一開始，她低估了體制內的工作壓力，朝九晚六並非常態，常常需要加班，領導對她委以重任，臨時的任務不少，和老油條同事相處起來也棘手。

【延伸閱讀】狂打4份工！23歲內地女為賺錢「每天只睡4小時」 月入曝光惹熱議

+ 21

但整體上，他們的生活還是比之前鬆弛了不少，起碼現在，她再也不怕失業，能喘上氣了，丈夫也鬆了一口氣，不再處於裁員的高壓下。雖然丈夫仍堅守大廠，心態卻發生了微妙的變化，不再拼命追求升職加薪，也不再為年終績效焦慮，甚至學會了半躺平，留點時間給生活。閒暇下來之後，他們養了貓和狗。

不再把賺錢當成唯一的主線之後，他們卻意外實現了家庭利益的最大化，工作和生活平衡了起來。

現在一個負責賺錢，一個負責穩定，互為對方的底氣。兩個人依然是並肩作戰，只不過是領域不同，算不上只有其中一人在負重前行。

伊伊的丈夫觀察到，他們之前的大廠圈子裏，越來越多人開始將家庭關係轉型成這種一人工作主力、一人生活主力的狀態。但大部分人沒有那麼幸運，沒辦法像伊伊這樣考上公務員，只能降薪去國企，或者去香港深造學歷，回來當深圳老師。他有一位同事便是如此。那位同事被裁後，沒有繼續面試大廠的工作，而是將賠償金作為留學基金，考了雅思，找了中介申請上了香港的大學研究生。一年碩士畢業後，她回到了深圳，成功成為一名公辦學校的老師，她的丈夫則繼續在大廠，雖然家庭的年收入下降了，但他們壓力也小了不少。

之前她和丈夫是「周末室友」，兩個人都經常出差，生活節奏不一樣，一個月見不到幾次面。現在，她雖然教學壓力也大，但起碼能夠勉強配合丈夫的生活節奏，更多地兼顧家庭。

在大廠工作時她患上了乳腺結節。經過一年的再入學和轉行的調整，複診時醫生說她的結節竟意外地變小了，身體素質也上升了。

我現在有寒暑假了，以後放假就帶孩子出去旅遊，老公不忙就休年假跟我們一起，感覺還是要有一方的時間空閒一點，這樣生活不會失去色彩。

大廠人擇偶 從相親鏈頂端到「贅婿」

近年來，大廠裁員潮不斷上演，深圳的互聯網、醫藥、教培、電商等行業都被波及。在相親市場裏，「大廠光環」變得不再那麼閃亮，飯碗隨時說翻就翻。在房產的起伏跌宕下，當職場晉升變成一場概率遊戲，不少大廠夫妻把家庭視為一個整體來規劃風險，反而成了更理性的選擇。伊伊的丈夫和同事們都得出這樣一個結論：

以前夫妻都進大廠是雙保險，現在是風險疊加、雙重高壓。

但是，即使大廠光環正在逐漸褪去，瘦死的駱駝終究還是比馬大。夫妻雙方一個在互聯網行業，一個人在體制內或者外企，成為了抗風險最佳組合。

近年來，大廠人的擇偶標準變化，也隨着整個職場大環境而改變。他們的目的性開始變強，對對方的職業抗壓性的要求也越來越高。曾可可這十來年，一直從事着為深圳大廠員工尋找對象的兼職，在社交媒體上，他親眼目睹這一現象的改變。以前，大廠的男性程序員更加追求年輕漂亮、乖巧懂事的對象，對方的工作和學歷並非第一要素，會哄人、顏值高、帶得出去是最重要的。

當時，大廠程序員還是風頭正盛的高收入群體，尤其是互聯網行業欣欣向榮的時期，他們輕易買房，有穩定存款，能賺錢又沒時間花，是相親鏈的頂端。他們對未來充滿希望，對心儀的另一半還抱着外在高於職業的期待。

後來，程序員越來越多，進入大廠的競爭越來越大，要求越來越高。人人都來分一杯羹的時代，程序員的薪資受到挑戰，房價也一直在上升。程序員一人養家的實力動搖，他們開始在容貌上降低要求，更着重於對方的薪資收入和穩定性，年齡也成了可忽略的因素。

就是在這個時候，找同行的互聯網人變多了。曾可可觀察到，那是大廠內網相親最火爆的時候，很多人就是在那個時候看對了眼，攜手攻下車房。那個時候的他們，追求的是互相扶持，一起在職業上進步。但這種組合有一個缺點，兩個人經濟上都比較累，且沒有人有時間照顧家庭。直到近年來，互聯網紅利漸散，具備穩定工作的婚姻搭檔成為大廠人的首選，甚至不少男生開始追逐條件比自己好的相親者，甘願成為「大廠贅婿」。他們把目光投向國企、公務員、老師等穩定崗位，因為工作穩定可以降低收入風險，照顧家裏，接送小孩，有更多精力去平衡家庭和夫妻關係。

尤其在深圳，男程序員和女教師的組合成為一種最穩定的官方搭配。

曾可可觀察到，這兩種職業的人都互相青睞對方：「程序員負責賺錢養家，女教師負責照顧家庭和小孩，雙方各司其職，運營好婚姻這樁合作，柴米油鹽的壓力小，婚姻也會更美滿。」

備註：文中人物為化名。

【延伸閱讀】深圳女來港做紮鐵日薪逾千 住公屋拿到3粒星：賺夠錢回老家養老（點圖放大瀏覽）：

+ 26

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】