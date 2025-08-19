Pandora A/S將關閉中國100間店！大規模裁員　曾年售上億件首飾

近日，丹麥珠寶品牌Pandora A/S潘多拉集團在8月15日發布的二季度業績公告中提到，原計劃今年在中國市場關閉50間門店的規模，將翻倍擴大至100間門店。另據市場消息，潘多拉集團將在中國市場開啟大規模裁員。



記者從一位潘多拉銷售人員處確認，中國區關店計劃與裁員計劃同時進行。他所在的門店閉店之後，店內工作人員會收到賠償金，但不會再被安排至其他門店。此外，記者還注意到，在青島、南京等多個城市的商場中，潘多拉門店近兩年都經歷了從獨立門店到中庭櫃枱，再到撤櫃的歷程。

可以看出，這家來自丹麥的輕奢首飾品牌在中國地區的日子似乎不太好過。

曾紅極一時 後來回收價低至30元

巔峰時期，潘多拉一年能在華夏大地售出上億件首飾，成為行業中的「超級巨星」。對於潘多拉的評價，消費者也褒貶不一。據了解，潘多拉大量使用合金、925銀、氧化鋯石和琺琅，不僅不保值，還很容易氧化。

據了解，潘朵拉大量使用合金、925銀、氧化鋯石和琺瑯，不但不保值，還容易氧化。（羊城晚報）

以自由配搭串珠為特色 常與迪士尼、KATSEYE等人氣IP、明星合作 點圖放大看更多Pandora的產品：

有網友稱，一段時間放着不戴就會氧化發黑，店裏清洗需要預約，自己清洗又很麻煩：

「時間久了18k鍍金變銀色，皓石都碎掉了，琺琅也會變壞，試過用牙膏洗、用擦銀布擦，給我一次選擇的機會我絕對不會買了。」

「十分後悔買了潘多拉，沒買真金。」



也有消費者認為保不保值沒那麼重要，飾品主要在於買個開心，能在當下給自己帶來快樂就足夠了。

記者詢問了一位回收二手奢侈品的商家是否收購潘多拉手鍊，商家則表示，不收潘多拉手鍊，只收大牌飾品和金飾。商家坦言：

潘多拉現在回收的確賣不上價了，這種項鍊可能就是買一個品牌價值，用料都是合金、925銀、氧化鋯石和琺琅，戴到後面都是貶值的，還是黃金保值。

記者在二手交易平台閒魚搜索「潘多拉手鍊」發現，僅有幾位用戶發布了回收潘多拉手鍊及串珠的筆記，回收價最低的在10-30元（人民幣，下同）一顆，而這些珠子售賣的價格為四五百元一顆左右。還有不少用戶在平台上出售自己閒置的潘多拉手鍊，帶珠子的整條手鍊出售價在150-500元不等。

二手交易平台閒魚潘朵拉串珠的回收價最低在10-30元一顆，而這些珠子原價為四五百元一顆。（羊城晚報）

一位消費者表示：

當時2000元買的潘多拉手鍊，現在某二手交易平台上399元包郵都賣不掉。

