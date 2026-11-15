中大「全球華文KOL影響力100強」榜單　新傳院長梁海親揭評選準則

為發掘並衡量全球華文內容創作者的真實影響力，香港中文大學新聞與傳播學院和香港華夏文化發展基金會合作推出「2026全球華文KOL影響力100強」榜單評選。該榜單將於《首屆全球華人KOL影響力100強高峰論壇》正式發布。《香港01》作為該次活動策略合作夥伴，協助活動順利進行。該次活動將於2026年12月16日到18日在香港中文大學舉辦。



中大新聞傳播學院院長梁海受訪時表示，榜單的核心初衷在於盤點長期缺乏系統性統計的「海外華文自媒體」生態，透過學術視角與透明數據模型，提升華文創作者在國際舞台的能見度，並為華文內容產業建立具公信力的新標竿。榜單涵蓋台灣、馬來西亞、新加坡及香港等華文活躍地區，只要主要使用華文（包括粵語等漢語方言）創作便符合資格。甚至連講中文的外籍創作者亦不排除在外，打破單純以血統或地域劃分的框架。



梁海談評選時，笑言學術團隊最大的優勢是「沒有造假的動機」，期望透過數據模型，發掘散落全球的海外華文創作者，未來更可以透過榜單的定期更新分析華文自媒體生態和趨勢。



全球華文KOL傳播影響力100強榜單發布

「2026全球華文KOL影響力100強」榜單評選。

打破地域界限 聚焦海外華人創作力量

過去外界談及華文流量，目光往往集中於影視明星、傳統機構媒體或中國內地市場，對於散居海外、堅持以中文創作的自媒體規模卻所知甚少。梁海指出，這次榜單的初衷，正是要為這群海外華文創作者建立清晰版圖，提升他們在國際舞台上的聲量。

梁海特別提到，相較於受眾基數龐大的台灣市場，馬來西亞與新加坡的華文博主身處英語及多元語言環境，受眾規模有限。許多創作者幾乎是純粹憑藉對文化的熱情支撐，在當地能突圍而出相當難得。

香港中文大學新聞傳播學院。（資料圖片／吳鍾坤攝）

棄Twitter保數據純度 「滾雪球」追蹤600職業網紅

為量度創作者的真實影響力，中大團隊鎖定了具備高互動與變現能力的 YouTube、TikTok及Instagram作為三大評選陣地。梁海透露，團隊初期曾考慮納入Twitter（現稱 X），但發現該平台自調整API開放度後假帳號與機器人氾濫，為免污染數據，團隊決定果斷放棄。

在篩選過程中，研究團隊採取了嚴謹的量化與質化雙重把關，第一步滾雪球抽樣收斂名單：團隊從各地區種子名單出發，透過「滾雪球抽樣（Snowball Sampling）」追蹤創作者的關聯連結與好友推薦，連滾四至五輪直至名單收斂。為確保入圍者具一定規模，團隊為各平台設下粉絲門檻（例如 Instagram需達50萬粉絲），最終從海量帳號中鎖定600多位職業級華文博主進入決選。

針對創作者在不同平台表現各異的情況，模型採取「三大平台等權重」計算，並將同一創作者旗下的多個關聯頻道或家庭帳號數據合併。藉此檢視其跨平台的「持續性（Consistent）」真實影響力，核心指標涵蓋粉絲總數及過去一年的點讚、回覆與瀏覽量。

中大新聞傳播學院院長梁海。（香港中文大學官網）

值得關注的是，面對娛樂圈與網紅界線日益模糊，團隊以「主要收入來源及出道背景」作劃分。靠拍戲、出唱片為生的傳統明星一律排除；但從網絡發跡、走紅後再跨足綜藝節目的創作者，則依然保留在自媒體榜單之列。

梁海：連造假動機都無 公開技術細節

市面上由公關公司或商業機構主導的 KOL 排行榜並不少見，卻往往伴隨商業操作與利益衝突的質疑。對此，梁海直言中大新傳學院由教授與博士生組成的六至七人研究團隊，以學術標準收集數據。

梁海強調，學院做學術研究追求的是客觀與真實，因此榜單正式發布時，團隊將會同步公開所有的技術細節與數據處理方法。外界甚至可以根據公開的方法自行重製驗證（Replicate），以最高程度的學術透明度保障榜單的公信力。

未來擬增設「新星榜」發掘潛力股

面對近年AI生成內容與虛擬網紅席捲網絡，外界關注評選會否對「AI 介入」設下審查界線。梁海解釋，首屆榜單統計的是過去一年的歷史數據，當時AI製作內容尚未如現今般泛濫，因此未有刻意排除。

他指出，未來進行年度更新時會考慮將AI趨勢納入觀察，但無論創作者是否借助 AI 工具，「有的可能帶來更多流量，有的反而令流量減少」，最終仍取決於受眾的真實反應，榜單將繼續以客觀數據作為衡量影響力的核心標準。

未來，中大新傳學院計劃每年定期更新華文自媒體資料庫，追蹤創作者的動態消長，並藉此觀察趨勢，未來也計劃在後續評選中增設「新星榜（Rising Star）」，專門發掘粉絲與互動量急升的潛力新秀，持續為全球華文內容產業注入新動能。