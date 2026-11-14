中國品牌傳音如何成為「非洲手機之王」？｜中國企業出海

怎樣才算一部好手機？大多數人的答案是性能流暢、續航持久、拍照清晰、系統穩定和價錢考慮。但在非洲，卻可能是電池耐用、多卡兼容及防汗等設計。



中國手機製造商傳音（Transsion），正是從這些日常需求出發，將不起眼的功能變成賣點，成為中國企業早期出海的代表之一，並逐步成為「非洲手機之王」。



傳音是最早進軍非洲的內地手機廠商，三大手機品牌包括TECNO、Infinix和itel幫助公司取得成功。

傳音創辦人由波導走向非洲 看懂市場造貼心手機

總部位於深圳的傳音，早年在內地並不為大眾熟悉，但卻已在非洲打開手機市場。據《南方日報》2016年報道，一名深圳官員曾在公開會議上提到傳音時說：「我去年去非洲，才知道深圳有一家企業在非洲手機市場佔有那麼高的市場份額。」傳音稱霸非洲手機市場的故事，要從創辦人竺兆江說起。

傳音控股創辦人竺兆江憑過往開拓海外市場的經驗，看準非洲市場的潛力，進軍手機市場。

傳音控股的總部位於深圳，它的產品幾乎全部面向海外市場，因此在國內的知名度不高。

生於浙江寧波的竺兆江，畢業於南昌航空大學的機械電子工程專業。他曾任職內地手機品牌波導銷售公司常務副總經理，並負責波導手機的海外市場。正是他開拓海外市場的經歷，成為他日後創業的推動力。

竺兆江跑海外市場時，發現非洲的手機市場有極大的發展空間。雖然當時諾基亞、三星等國際品牌已進軍非洲市場，但手機價格卻遠超當地人的消費能力。

看準商機，2006年竺兆江離開波導，與幾位前同事一起創辦傳音，並將目光鎖定非洲。

傳音在非洲街頭巷尾大賣手機廣告，甚至整幢大廈都是手機品牌字樣。

傳音能夠在非洲手機市場迅速發展，絕非僥倖。價格相宜是傳音開拓市場的重要因素，但更能讓它站穩陣腳的，是針對當地人生活需要的設計，提供貼心的多功能體驗。

雙卡傳音手機慳跨網通話費 拍照AI助手功能皆稱心

早期，傳音以雙卡雙待手機回應市場需要，其後更推出多卡產品。這款多卡多待手機，正是體現了傳音讀懂非洲民眾的需要。因非洲部分市場的電訊營運商眾多，跨網通話費用較高昂，用戶往往會手持不同公司的電話卡，但卻未必負擔得起多部手機，而一部多卡手機就免卻用戶不停換卡的煩惱。

傳音手機針對非洲用戶的拍照需要，發展出一套美肌模式，讓用戶拍出滿意的照片。（網上圖片）

傳音手機又配合本地化設計，包括針對非洲部分地區供電不穩定，加強手機續航及充電能力；又因應非洲炎熱、容易出汗的情況，改良了機身耐汗材質、開發防汗USB端口等設計。

另一深得非洲用戶喜愛的特點是，傳音手機研發一套影像算法，集自動捕捉面部骨骼輪廓、智能補充及美顏功能，讓用戶拍出效果滿意的照片。

傳音手機的拍照和美顏功能，大受非洲地區的男女歡迎。

此外，隨着智能手機普及，非洲用戶的需要亦在改變。傳音手機的本地化設計，也延伸至語言及智能服務。

好像肯尼亞財務人員索菲亞使用TECNO手機，最初她是被其拍照效果吸引，後來經常使用AI功能，覺得十分方便。她可以直接用斯瓦希里語（在東非和中非被廣泛用作溝通的語言）與手機助手互動，而不用先轉用英文，再處理查詢、短訊等日常需要。

從早期減省用戶的通訊成本，到今天降低智能服務的語言門檻，這些變化顯示，傳音本地化不只限於低價與耐用，也延伸至消費者不斷升級的需要。

傳音稱霸非洲手機市場 強化影像及AI功能迎挑戰

現時傳音透過TECNO、Infinix和itel三大手機品牌，覆蓋不同價位及消費者需求，各適其適。再配合銷售渠道及售後服務網絡，為用戶提供買得到，也能在購買後獲得維修服務支援。

據《南方》雜誌引述Omdia數據，2026年第一季，傳音在非洲智能手機市場的出貨量份額為47%，排名第一。

傳音透過TECNO、Infinix和itel三大手機品牌，覆蓋不同價位及消費者需求，成功打開非洲市場。（網上圖片）

不過，「非洲手機之王」也面對不少新挑戰。小米、OPPO等品牌正加強當地渠道及產品布局，令市場競爭更趨激烈。 同時，面對競爭與零件成本上升，傳音正調整產品結構，增加中高價位手機的比重，並加強影像及AI功能，尋求從價格與銷量優勢，走向更高的產品附加值。

傳音能夠成為「非洲手機之王」，帶給我們的啟示，不是找到一項功能便能複製成功，而是將製造、產品與服務，持續放進當地生活中維護。中國企業出海，跨越的不只是地域距離，要真正扎根海外市場，必須從理解手機使用者的需要開始。

2026年10月15日，「非洲手機之王」傳音控股正式在香港交易所主板上市。圖為傳音控股創辦人竺兆江（中）和執行董事阿里夫（左二）出席上市儀式。（網上圖片）

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