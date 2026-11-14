APEC·華強北直擊｜檔主秀80國客商簽名　巴西買家狂掃無人機｜片

在華強北的一家電子檔口前，來自巴西的買家恩佐熟練接過檔主打包好的兩架搭載AI航拍功能的新款無人機，這是他此行採購清單裏的核心貨品，而無人機產品正是華強北剛剛發布的「AI八駿國際必買榜」中的上榜好物。從AI眼鏡、無人機、智能陪伴機械人到便攜式智能終端，這份面向全球客商的「潮購指南」，正吸引著越來越多像恩佐這樣的國際買家前來探尋中國智造的最前沿。



亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行。目前，深圳已全面進入「APEC時間」，開放、創新、合作的議題，就藏在華強北每一筆現場交接的訂單與打包出海的包裹裏。為親身拆解這片電子街區如何演繹亞太數字經濟的新故事，《香港01》記者走訪華強北，深入探索。



2026年APEC（亞太經合組織）第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳市舉行。這是中國繼2001年上海和2014年北京之後，第三次舉辦APEC峰會，也是深圳首次承辦該級別盛會。 (Getty)

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免簽帶動客流激增 華強北成「亞太購物車」

從昔日水貨、翻新機的集散地，到如今風靡全球的「AI硬核神器」大本營，華強北檔口貨架的更迭，正是這條「中國電子第一街」近年來AI產業升級的生動縮影。華強北憑藉「上午設計、下午打樣、次日量產、一周出海」的極致供應鏈反應速度，迅速完成轉型，成為全球AI創新硬件的策源地與敏捷製造中心。這條僅1.45平方公里的街區，如今已成為深圳乃至全國外籍客商密度最高的賽博地標。

華強北這條僅1.45平方公里的街區，如今已成為深圳乃至全國外籍客商密度最高的賽博地標。（香港01）

據華強北街道黨政辦副主任徐紀月介紹，華強北日均客流量高達85萬人次，每天接待的外籍客商超 8000人次，在廣交會、APEC期間更是達到超1萬人次，同比增長超50%。商戶的外貿銷售佔比普遍突破七成。深圳海關的最新數據顯示，今年前7個月，深圳對APEC其他經濟體的進出口額持續走高，其中華強北AI類產品全品類銷售額同比增長超過55%，AI眼鏡銷量激增100%，無人機、機械人銷量增長60%至70%。

華強北街道黨政辦副主任徐紀月。（香港01）

華強北檔口售賣的AI眼鏡。（香港01）

數據背後，是一個個跨越重洋前來「淘寶」的具體面孔。在華強北的潮購路線與各大熱門檔口裏，《香港01》記者遇到了3位來自不同國家的買家。

來自孟加拉的採購商Liang帶著他做電商生意的朋友Rassel在華強北選購產品。（香港01）

來自孟加拉的採購商Liang帶著他做電商生意的朋友Rassel來到一間檔口，選購最新的科技產品。Liang介紹，自己居住在深圳，這是他第三次來到華強北，但他的朋友是第一次。《香港01》記者問及Rassel對華強北的初印象時，他說，「這是一個非常大的商場，有非常非常多的機會。我剛開始做生意，我來這尋找優質、品質上乘、獨特的產品 」。

來自孟加拉的採購商Liang帶著他做電商生意的朋友Rassel在華強北選購產品。（香港01）

Liang和Rassel在華強北買了一個藍牙音箱作為樣本，隨後，他們會找製作商和生產商將這款產品量產，並銷往自己的國家。「這裏的價格便宜，質量也很好。」

墨西哥買家感歎，這是他第一次來，「但絕不會是最後一次，以後還會來很多次。」他還說，希望深圳這些科技產品和諸多先進的技術成果能夠很快引進拉丁美洲。（香港01）

墨西哥買家感歎，這是他第一次來，「但絕不會是最後一次，以後還會來很多次。」他還說，希望深圳這些科技產品和諸多先進的技術成果能夠很快引進拉丁美洲。（香港01）

「我來自墨西哥的阿瓜斯卡連特斯，我們來這裏的主要目的是談生意、參觀並認識這個國家。 」4名墨西哥買家一起來到華強北，每個人手上都提著兩大袋的「戰利品」。《香港01》記者了解到，他們此次購物之行，每個人大約花了1萬元（人民幣，下同），購買的東西有給小孩的遙控玩具以及大人用的按摩產品、智能耳機等等。

墨西哥買家感歎，這是他第一次來，「但絕不會是最後一次，以後還會來很多次。」他還說，希望深圳這些科技產品和諸多先進的技術成果能夠很快引進拉丁美洲。

墨西哥買家展示他在華強北購買的智能產品。（香港01）

從香港北上旅行的俄羅斯買家Galina和她的朋友在旅途中得知，深圳有最大的電子科技產品市場，慕名而來。「我們已經待了兩個多星期了，特地過來這裏逛了逛。給自己買了一些小電器，例如這台吹風機，我們感到非常滿意。」Galina向《香港01》記者展示一台粉色的吹風機，這款吹風機以低廉的價格和較高的品質受到廣泛歡迎，被稱為「華強北特產」，吸引來自全球的買家購入。

Galina向《香港01》記者展示一台粉色的吹風機。（香港01）

這3位買家的購物車，不過是每日奔湧在華強北數萬筆跨境交易的縮影。為了讓這些遠道而來的外國買家「進得來、逛得順、買得爽」，華強北街道也做了充足準備。街道辦副主任徐紀月介紹，隨著APEC盛會臨近與客流激增，街區正全力打造國際友好型示範街區。

橙馬甲志願者服務指引。（香港01）

「我們組織了一批『橙馬甲』志願者，不定期地在市場以及主街的街頭為外籍客商提供各種指引。」徐紀月特別提到，街區還推出了全國首個 AI 裸眼3D數字人志願者「小北」，配合現場多語種志願服務隊，為全球客商提供從路線指引、退稅諮詢到 AI 新品推薦的一站式服務。

正是這些無縫銜接的便利設施，讓全球商人源源不斷湧入這裏。而在這座「賽博聖地」便利的服務背後，更吸引他們的，是那一米櫃台下難以被複製的敏捷製造密碼。

一米櫃台裏的「深圳速度」與AI迭代

在華強電子世界的一處角落，檔主鄧姐的櫃台上擺著一本厚厚的手帳本，裏面密密麻麻貼滿了她與來自全球80多個國家和地區買家的合影。「俄羅斯、韓國、瑞士、秘魯、馬達加斯加……今年APEC的21個經濟體我基本上都收集完了。」每張照片旁，都附有各國買家用母語寫下的祝福。從2025年12月底至今，手帳還在不斷添頁，今年8月份，一位來自佛得角的買家在手帳上簽了名。

華強北檔主鄧姐的手賬本收集了來自全球80多個國家地區的買家簽名。（香港01）

華強北檔主鄧姐的手賬本收集了來自全球80多個國家地區的買家簽名。（香港01）

華強北檔主鄧姐的手賬本收集了來自全球80多個國家地區的買家簽名。（香港01）

鄧姐經營檔口已有25年。《香港01》記者了解到，從去年開始，她從批發轉為零售，原先只是把與外國顧客的互動發到朋友圈，後來覺得用手帳的方式記錄下來會更有意義。每翻動一頁，鄧姐都能回憶起與外國友人打交道的故事。

有一些國家也許我一輩子都不可能去到，但是我卻能碰到那裏的人，我感覺很開心，很幸運。 華強北檔主鄧姐

外國買家在鄧姐檔口買東西。（香港01）

這本手帳記錄了她今年以來接過的全球訂單，也見證了華強北的變遷。鄧姐介紹，早期跟外商做生意靠手勢比劃、收現金，而如今，手機上的實時 AI翻譯軟件能精準翻譯幾十種語言，檔口配備了外幣刷卡機、支持全球幾十款境外電子錢包的支付寶與微信收款碼。鄧姐表示，現在做外貿，語言和支付不再是壁壘，自己也自學了韓語、西班牙語。

華強北檔主鄧姐。（香港01）

華強北大部分檔口支持全球多種支付方式。（香港01）

來自巴西的恩佐踏入陳姐的檔口，目標明確地鎖定了兩架最新款的無人機。這兩款無人機吸引恩佐的，不僅是超輕的機身、帶屏遙控，更是其內置的AI視覺避障與智能跟拍算法——在複雜環境下，無人機能自動識別目標物體並做出毫秒級規避。更重要的是，兩款無人機售價不到500元。

巴西買家在陳姐檔口試飛無人機。（香港01）

陳姐檔口的新款無人機。（香港01）

恩佐說，「我看到這個商場有很多人，問了ChatGPT之後知道這有賣很多無人機、機械狗，所以我也來這逛逛。」恩佐拿出自己購買的產品向《香港01》記者展示——一款機械狗，兩款可以拍攝的無人機。「我買了這個機械狗準備送給朋友的兒子，我想他們一定會非常開心。這個無人機帶有屏幕和拍攝的功能，我可以從中獲得很多樂趣。」

恩佐拿出自己購買的產品向《香港01》記者展示——一款機械狗，兩款可以拍攝的無人機。（香港01）

提及價格，恩佐稱，「The price in China is great」。從中國買東西運往巴西，他享受了許多便利優惠的政策，「我很高興來到深圳，這是一個好城市，希望有一天我能夠在這定居。」

巴西買家在陳姐的檔口買下新款產品。（香港01）

陳姐檔口的新款無人機。（香港01）

這3款智能電子產品的快速交付，背後是一整條深圳供應鏈的瘋狂運轉。從海外買家提出的新需求，到華強北檔口聯動工廠完成方案適配、模具微調、軟硬件調優，最後到產品出樣擺上櫃台，全程僅用了不到一整星期，這就是華強北的「深圳週期」。

華強北檔主陳姐。（香港01）

檔主陳姐表示，如今的華強北檔口，早已告別了過去「白牌配件」與「公模山寨」的舊標籤。「產品肯定是要更新換代的，賣現在流行的東西才會比較受歡迎。」面對 AI 浪潮，檔主們主動與大模型廠商、晶片方案商合作，將AI語音識別、視覺感知、大模型交互等前沿技術，快速嵌入到眼鏡、耳機、無人機、可穿戴設備中。一米櫃台，已然演變為全球AI創新產品的孵化場。

陳姐檔口的新款無人機。（香港01）

APEC視角下的數字經濟：華強北如何重塑全球硬件「China Haul」版圖

2026年APEC（亞太經合組織）第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳市舉行。這是中國繼2001年上海和2014年北京之後，第三次舉辦APEC峰會，也是深圳首次承辦該級別盛會。 (Getty)

在這條充滿傳奇色彩的街區裏，APEC峰會所倡導的時代命題被賦予了最具體、最鮮活的註腳。從免簽朋友圈的不斷擴大，到外卡直刷POS機與離境退稅在各個檔口全面鋪開，華強北以寬廣的開放姿態打通了跨境商貿的「最後一公里」，讓遠道而來的各國客商感受到了暢行無阻的城市溫度。

華強北的「深圳週期」。（香港01）

與此同時，昔日以配件集散聞名的街區正乘著AI大模型的東風煥發新生。華強北用「上午設計、次日量產」的創新動能，持續重塑著全球硬件開發的「深圳週期」。這種技術與商貿的雙向奔赴，最終在無數個一米櫃台前匯聚成最紮實的民間合作。每一次現場調試、每一筆跨境支付，都是「亞太共同體」理念在市場微觀脈動中最真實的實踐。

2026年APEC（亞太經合組織）第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳市舉行。這是中國繼2001年上海和2014年北京之後，第三次舉辦APEC峰會，也是深圳首次承辦該級別盛會。 (Getty)

在這場由AI科技浪潮與APEC盛會共同交織的變革中，華強北向世界遞出了一張亮眼的中國智造新名片。《香港01》記者走進這條「中國電子第一街」，親眼見證了它在AI時代的全新轉型；而這條街區展現出的澎湃活力，也正是中國高水平對外開放與亞太合作共贏的最美縮影。

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