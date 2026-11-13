黃仁勳｜黯然下台釋放三重訊號　牛彈琴：對頂尖華人人才極限打壓

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳因感情及所謂「間諜嫌疑」風波而「即日生效」的辭職公告，新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」指出，這場看似因個人私德瑕疵導致的戲劇性下台，實則隱藏著複雜的政治博弈。



該文直指黃仁勳的黯然離場並非單純的商業新聞，而是向外界釋放了三重深層政治信號，並警告此事件將對在美華人處境帶來深遠的負面影響。



黃仁勳出軌公信力受重挫：一場可能衝擊全球地緣政治的婚外情

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信號一：對頂尖華人人才的極限打壓

「牛彈琴」首先指出，黃仁勳的私生活問題從一開始就被刻意與美國國家安全掛鉤。文章直接引述原句稱：「一旦接入這條管道，事情便不再由事實推進，而由敘事驅動；不再由黃仁勳自己掌控，而由更龐大的機器代他敘事。」

「牛彈琴」指出，美國社會在處理此類醜聞時存在明顯的雙重標準。文章質疑，若黃仁勳並非華裔面孔，結果或許截然不同，並以克林頓及愛潑斯坦案作為對比，指出「規則是對某些人彈性更大」。

2026年6月10日，微軟創辦人蓋茲（Bill Gates，左）出席美國眾議院監督委員會的聽證會，他在開場聲明中表示，他對已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右）所犯的罪行一無所知。蓋茲指控愛潑斯坦曾試圖利用他的婚外情來向他施壓，迫使蓋茲在兩人的關係結束後保持聯繫。

作者將此事件與過去李文和案、郗小星案等華裔科學家遭受無端指控的模式相提並論，認為這是美國對華人頂尖人才惡意的延續。調查本身的污名化足以摧毀個人的社會聲譽，評論感嘆：「偏見最可怕的地方，不是它立刻拔刀，而是它先把門悄悄關上。」

信號二：「間諜敘事」背後的科技封鎖陽謀

「牛彈琴」指出，第二重信號是美國「妖魔化中國不罷休」的政治風向。儘管目前沒有任何實質證據證明黃仁勳涉及間諜活動，且調查仍在進行中，但「輿論已經定罪」。

文章認為，這套操作的本質在於尋找科技封鎖的藉口：「『間諜敘事』，從來不只是關於間諜。它是出口管制、投資審查、人才限制的合法性來源。」

2026年9月24日，美國華盛頓，英偉達行政總裁黃仁勳（左）和妻子洛麗（Lori Huang，右）出席總統特朗普（Donald Trump）為中國國家主席習近平及夫人彭麗媛舉行的國宴。（Reuters）

文章分析，在華盛頓鷹派主導的對華框架下，黃仁勳背負著兩大「政治原罪」：一是其華人身份，二是其曾公開遊說反對完全切斷中國市場的商業立場。黃仁勳試圖左右逢源，卻在最需要政治資本保護時，因私德瑕疵遭到清算。文章形容：「炸彈早就埋好了，感情問題，不過是剛好掉上去的那顆火星。」

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳接連被爆婚外情。（Reuters）

信號三：劍指特朗普陣營與馬斯克的「殺雞儆猴」

除了地緣政治因素，評論也將視角延伸至美國國內政局，認為黃仁勳的出局是對與特朗普陣營走得近的人士發出警告。文章提到特朗普在社交媒體上建議由蘋果CEO庫克接替黃仁勳的微妙表態，並指出許多美國網民正在猜測，與特朗普關係更密切、行事更桀驁不馴的馬斯克可能會是下一個目標。

文章表示：「保護不是無限的。今天可以是黃仁勳，明天為什麼不可以是馬斯克？」儘管馬斯克擁有SpaceX的投票控制權等制度保障，但反對者仍可透過無休止的監管調查、法院程序與媒體攻勢來消耗其精力，「讓每個項目的成本增加十倍」。

美國富商馬斯克（Elon Musk）經歷4段婚姻、公開已知有14個孩子，但從未因感情事而人設崩塌。（Reuters）

「牛彈琴」評論在結尾將英偉達的GPU比喻為科幻巨作《沙丘》中宇宙最稀缺的資源「香料」，寫道「帝國不一定要殺掉香料商人，但是要拿到香料分配的審核權、定價權、流通許可權」。

「牛彈琴」認為，這場風波的真正殺傷力不在於英偉達是否換帥，而在於美國政府欲藉此牢牢掌控AI時代核心技術的絕對控制權。