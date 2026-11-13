黃仁勳辭職｜英偉達代CEO致員工內部電郵曝光　隻字未提前掌門人

黃仁勳（Jensen Huang）辭任人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁職務後，臨時行政總裁、同時續任財務總監的克雷斯（Colette Kress）及新任董事會主席Harvey Jones於11月12日致函員工「安撫軍心」。克雷斯在信中坦言公司正經歷格外艱難的時期，但強調對公司前景充滿信心。克雷斯的電郵完全未提及黃仁勳，而Harvey Jones在電郵則肯定黃仁勳的貢獻，但未提及其辭職原因。



據美媒CNBC於12日看到的電郵，克雷斯在電郵中對英偉達及其未來充滿信心，並對員工在艱難時期表現出的韌性、專業精神和持續奉獻深表感激。

克雷斯指出，公司在建構推動人工智能（AI）技術中扮演至關重要的角色，面前還有許多重要工作要做，並呼籲全體員工攜手並進，秉持着一貫的決心和奉獻精神。

2026年6月11日，圖為美國科企英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

克雷斯表示，公司領導層未來幾天將就公司前景發表更多資訊，並且將於當地時間11月18日上午9時召開公司會議。

克雷斯的電郵未提及黃仁勳，但Harvey Jones的電郵則有相關內容。後者先提及黃仁勳辭職相關的人事調動，並強調董事會完全相信擔任財務總監長達13年的克雷斯，能夠履行公司對股東、客戶、合作夥伴及員工的承諾。

左圖：這張攝於11月12日的截圖，可以看見現任英偉達臨時行政總裁兼財務總監Colette Kress。（英偉達網站）右圖：2026年5月4日，美國加州，英偉達創辦人、時任行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在一個公開場合發表講話。（Reuters）

Harvey Jones其後肯定了黃仁勳的貢獻，他說：「黃仁勳對英偉達的貢獻意義深遠，我們開創了加速運算的先河，定義了現代GPU，並建構了驅動人工智能的平台。」他強調，董事會非常重視公司管理者的職責。