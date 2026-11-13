習近平孫中山誕辰160周年講話　陸學者：2019年後最完整對台論述

國家主席習近平11月12日在北京人民大會堂出席紀念孫中山誕辰160周年大會並發表講話，有內地資深涉台學者解讀，這是繼2019年習近平紀念《告台灣同胞書》發表40周年講話後，首次以較長篇幅系統、完整闡述對台政策。隨着深圳APEC領袖峰會下周登場，中美元首今年第三次會晤在即，該學者認為，習近平此次講話不僅說給台灣聽，也是提前向美國表明北京的對台立場。



台媒《中時新聞網》11月12日報道，受訪但不願具名內地資深涉台學者指出，習近平此次講話是2019年1月2日紀念《告台灣同胞書》發表40周年講話後，第一次有很長的篇幅專門、系統、完整地闡述了對台政策。過去幾年，北京官方對台表述多見於中共黨代會、中央全會及政府工作報告，篇幅較短且偏重原則性論述，此次由習近平再次系統性闡述對台政策，具有重要意義。

2026年11月12日，紀念孫中山先生誕辰160周年大會在北京人民大會堂隆重舉行。習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等中共高層出席大會。（新华社）

該學者指出，習近平此次重申解決台灣問題是中華民族的歷史使命，也是中國共產黨的任務，強調不給台獨留下空間。此外，台灣近日有260名政界及學界人士提出兩岸和平倡議，相關聲明已傳遞至中國大陸，北京方面亦十分清楚。

學者受訪時特別提到，習近平在講話中強調「兩岸一家親」、深化兩岸交流融合，並重申「和平統一、一國兩制」方針，尤其是「我們一定會充分考慮台灣現實情況，充分照顧台灣同胞的利益和感情」，體現了兩岸一家親的思考邏輯。對於習近平此次講話是否意在向美國及國際社會表態，學者指出，如果只是紀念孫中山，緬懷其歷史功績便已足夠，但習近平特意花費相當長的篇幅談論台灣問題，值得關注。

2026年11月12日，紀念孫中山先生誕辰160周年大會在北京人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。（新華社）

報道指出，美國往往從全球秩序、地緣政治霸權及第一、第二島鏈的角度理解台灣問題，但北京的思考是基於民族歷史、國家及文化需求。學者強調，這並不存在著和美國去爭奪地緣政治的霸權，不存在這個問題，這是對美國邏輯的一個否定。尤其在APEC峰會及中美元首會晤前夕，習近平系統性闡述對台政策，也是向美國說明北京解決台灣問題並非為了爭奪霸權，而是出於中華民族偉大復興的歷史需求。「我們有自己的思考邏輯，和美國的爭奪霸權是不一樣的」。

此外，習近平此次講話數次提及孫中山的「三民主義」，亦被視為值得關注的政治訊號。該學者指出，習近平過去曾於2016年紀念孫中山誕辰150周年，以及2021年紀念辛亥革命110周年大會上談及三民主義，此次則是第三次。「確實三民主義一直是兩岸之間能夠找到共同語言的一個重要的基礎。」他認為，孫中山提出的民族、民權、民生三民主義，在中國大陸已很大程度上得到實現，未來兩岸在處理與國民黨之間的政治分歧時，仍可透過三民主義尋找共同語言、共同理想，進而開拓兩岸未來的共同願景。