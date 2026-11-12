孫中山誕辰160年　習近平：不為台獨留空間，祖國統一一定要實現

紀念孫中山誕辰160週年大會11月12日在北京舉行，習近平在講話中回顧孫中山的主張，稱其始終堅持維護國家統一、民族團結，堅決反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為。



習近平指出，解決台灣問題、實現兩岸統一是實現中華民族偉大復興的必然要求，「祖國完全統一，一定要實現，一定能夠實現」。習近平強調，「在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，中國大陸願意同台灣各界有識之士，就兩岸關係和國家統一開展對話協商」。



紀錄片《孫中山》日前在央視首播。（央視）

《新華社》報道，紀念大會上午10時開始。習近平在講話中形容孫中山是「偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅」，並稱他為改造中國奮鬥一生，為中國人民和中華民族作出傑出貢獻，受到海內外全體中華兒女由衷景仰。

習近平形容，中國共產黨人是孫中山革命事業「最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者」。

習近平也提到，中共在過去100多年領導人民創造了新民主主義革命、社會主義革命和建設、改革開放和社會主義現代化建設、新時代中國特色社會主義的偉大成就，書寫了中華民族幾千年歷史上最恢宏的史詩，「這一切，完全可以告慰孫中山先生的英靈。」

據報道，紀念大會前，習近平等接見了孫中山親屬及海外賓客代表。習近平稱，孫中山強調中國是一個統一的國家，統一是中國全體國民的希望。習近平指出，會充分考慮台灣現實情況，充分照顧台灣同胞利益和感情，「但我們絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間」。

習近平最後呼籲海內外中華兒女更加緊密的團結起來，繼承孫中山遺志，把近代以來中國各族人民孜孜以求的偉大夢想變成美好現實。