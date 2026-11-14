國產10噸級電動客機CE-25A完成首次載人智能飛行　最多搭載19人

據《央視新聞》報道，今日（14日），由中國商飛公司自主研製的10噸級電動商用飛機CE-25A，在山東濱州順利完成首次有人駕駛智能飛行。這亦是繼今年2月2日實現無人駕駛智能首飛後，該款機型研製歷程中的又一重要里程碑。



由中國商飛公司自主研製的10噸級電動商用飛機CE-25A，在山東濱州順利完成首次有人駕駛智能飛行。

定位城市間商業飛行 巡航時速300公里

報道指，作為中國商飛研製的首款電動商用飛機，CE-25A主要用於城市間的商業飛行。在規格方面，該機可搭載19名乘客，最大起飛重量達10噸，巡航時速為300公里，巡航高度為2,400米，航程達400公里。

據《央視新聞》報道，今日（14日），由中國商飛公司自主研製的10噸級電動商用飛機CE-25A，在山東濱州順利完成首次有人駕駛智能飛行。

機型代號「CE-25A」的命名，亦分別代表了該機的研發背景、動力系統及安全標準：「C」：既是中國（China）的首字母，亦是中國商飛（COMAC）的首字母；「E」：代表電動（Electric），由翼上分布式電涵道推進系統提供動力；「25」：代表遵循中國民航CCAR-25部運輸類飛機適航規章，與商用大飛機的安全性要求一致；「A」：代表首款產品。

據了解，CE-25A由中國商飛聯合寧德時代、上海交通大學等單位共同研製。在是次有人駕駛飛行之前，該機已累計開展19次無人自主飛行驗證。目前，中國民航局已正式受理CE-25A的型號合格證申請。