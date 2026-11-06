國產武俠動作遊戲《影之刃零》發售3天破400萬銷量　收入超10億元

國產3A遊戲《影之刃零》發售後72小時，全球銷量已突破400萬份。據分析機構Alinea Analytics的最新估算數據顯示，這款武俠動作遊戲上市五天銷售額高達2.23億美元（約17.39 億港元），中國大陸、香港及台灣市場貢獻約55%的遊戲銷量。



國產3A遊戲《影之刃零》發售後72小時，全球銷量已突破400萬份。（網絡圖片）

《影之刃零》豪華版。（網絡圖片）

據了解，《影之刃零》由中國遊戲開發商靈游坊（S-Game）研發，於10月29日正式發售，是一款融合中國武俠與蒸汽龐克元素的暗黑武俠動作遊戲。遊戲還邀請香港武打巨星甄子丹擔任創意監製，並為遊戲角色進行動作捕捉。

《影之刃零》遊戲截圖。（微博）

《影之刃零》遊戲截圖。（微博）

綜合內媒《財聯社》、《第一財經》報道，截至目前，該遊戲仍位於Steam全球熱銷遊戲榜首。價格方面，其PC數字版分為標準版與豪華版兩檔，標準版售價268元（人民幣，下同），豪華版售價328元。按標準版售價計算，《影之刃零》全球銷售收入已突破10億元。此前，據靈游坊創始人兼CEO梁其偉透露，《影之刃零》總研發成本在3至4億元之間。即使考慮到宣發成本等各類增項，《影之刃零》大概率也已經回本。

《影之刃零》裏的女性角色。（微博）

據第三方平台數據顯示，截至11月2日，《影之刃零》在Steam平台的最高同時在線人數已經突破了83萬，收到超過4萬條玩家評價，好評率約90%。在最早一批進入遊戲的玩家中，有人認為它比《黑神話：悟空》更好玩、上手門檻更低，也有人對打擊感、文案敘事和遊戲節奏提出批評。

《影之刃零》遊戲截圖。（微博）

值得注意的是，《影之刃零》的發售成績並不差，但未達到此前《黑神話：悟空》的高點。2024年8月，《黑神話：悟空》官方在發售三天後宣布銷量超1000萬套，遊戲同時在線人數峰值已突破240萬。

Alinea Analytics市場分析負責人Rhys Elliott也表示，《影之刃零》銷量不太可能達到2024年現象級遊戲《黑神話：悟空》的高度，但仍有望在競爭激烈的市場中取得可觀銷量。