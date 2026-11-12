01直擊 | 國產大郵輪｢愛達·花城號｣11.22首航　香港跨年船票售罄

11月12日上午，廣州南沙國際郵輪母港以國際航運界迎接新船的最高禮遇——兩道40餘米高的水柱凌空交匯搭起拱形「水門」，為首次南下抵穗的國產大型郵輪「愛達·花城號」（Adora Flora City）接風。該船將於11月22日正式開啟首航季，奧運跳水冠軍郭晶晶將擔任啟航大使為其命名。



「愛達·花城號」為首艘國產大郵輪「愛達·魔都號」的姐妹船。全長341米，總噸位達14.19萬噸，滿載可容納5232名賓客（盧詩文 攝）

最高禮遇水門接風 5條專線直達碼頭

11月9日傍晚，該船從上海吳淞口出發開啟首個試運營航次，載有2000餘名旅客完全模擬真實運營狀態，對登船、餐飲、安全等進行全方位壓力測試。

為配合首航，南沙巴士將於11月22日開通5條定製專線，分別連通橫瀝地鐵站、廣州南站、白雲機場、深圳寶安機場及大沙頭遊船碼頭。專線採用點對點直達，選用帶行李艙大巴，便利旅客出行。

11月9日傍晚，該船從上海吳淞口出發開啟首個試運營航次。（盧詩文 攝）

該郵輪載有2000餘名旅客完全模擬真實運營狀態，對登船、餐飲、安全等進行全方位壓力測試。（盧詩文 攝）

隨着「愛達·花城號」順利抵穗，愛達郵輪還將繼續推進母港泊靠、口岸銜接及首航服務流程等相關準備工作，並於11月14日至16日開展第二個試運營航次，從廣州出發前往香港。屆時，愛達郵輪將對區域航線運營安排、訪港通關等流程進行測試。

全船可歎廣式早茶 粵語服務成郵輪標配

「愛達·花城號」為首艘國產大郵輪「愛達·魔都號」的姐妹船。全長341米，總噸位達14.19萬噸，滿載可容納5232名賓客，相較首艘『愛達·魔都號』長度增加17.4米、噸位增加約6400噸、客房達2130間，是目前最大的國產郵輪。

在產品體驗上，愛達郵輪產品與客戶體驗助理副總裁國佳表示，船上設有以醒獅為題材的粵潮國風舞台劇《無名獅王》，粵語服務、粵菜及廣式早茶成為這艘母港郵輪的「標配」。

她亦稱，愛達郵輪願意把最優質的產品帶到大灣區，並通過運力的長期部署，聯動廣州南沙、香港、深圳三個郵輪母港，進一步拉動郵輪產業鏈發展。

首航季未開先熱 香港跨年航次極搶手

儘管尚未正式啟航，大灣區市場已反應熱烈。首航季自11月22日持續至2027年1月2日，涵蓋6個長短結合的航次。

其中，首航（前往香港及越南真美）、熱門周末及12月30日的「4天3晚香港過夜跨年航次」船票已基本售罄，家庭房及陽台房等主力房型亦早早售罄。