金價回落印度人爆買　正逢排燈節婚禮旺季　珠寶商客流強勁反彈

印度身為全球第2大黃金消費國，過去1年的黃金購買需求卻在多個因素影響下顯得較為低迷，不過隨著金價回落，加上婚禮旺季的到來，此前因高昂價格而望而卻步的印度消費者，如今又紛紛加入購金行列。



黃金價格下跌刺激 印度購金潮回歸

《彭博》報道，標普全球（S&P Global）旗下的印度評級機構Crisil Ratings指出：10月至12月期間，印度珠寶店的客流量有所增加，進店顧客的實際購買比例也有所提升，該機構的分析涵蓋了76家規模化零售商，這些零售商約佔產業總營收的三分之一。

隨著金價回落，加上婚禮旺季的到來，印度消費者如今紛紛加入購金行列。（Unsplash@Adhitya Sibikumar）

在此之前，作為全球第2大黃金消費國，印度在過去1年的黃金購買需求較為低迷，需求受挫的主因包括5月進口關稅大幅上調至15%、金價飆升至歷史新高，導致零售價格高不可攀，進而抑制消費。

不過隨著金價從高峰回落，近期更短暫跌破每盎司4000美元，金價的適度回落提升了印度消費者的購買力，促使他們在重要的節日和婚禮旺季到來之際重返市場。印度珠寶零售商Kalyan Jewellers India Ltd.的執行董事卡利亞納拉曼（Ramesh Kalyanaraman）表示

在『排燈節』（Dhanteras）前夕，旗下門市的客流量已出現回升。他指出，近期的價格回檔增強了消費者的信心，促使他們落實先前的購買計畫。

印度最大的貴金屬精煉企業MMTC-PAMP India Pvt.的首席執行長兼董事總經理古哈（Samit Guha）表示「我們觀察到，消費者對小型金幣和金條的興趣日益濃厚，因為這類產品門檻更低，讓更多人能夠參與其中，在當前價位下，消費者在購買時顯得更謹慎」。

不過，這種季節性的回暖恐怕難以完全抵消今年稍早市場疲軟的影響。世界黃金協會（World Gold Council）預計，今年印度的黃金進口量將降至6年來的最低水平。

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