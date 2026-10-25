國際金價跌穿4000美元　深圳水貝逼爆如街市　單克黃金跌穿1200元

國際金價近期持續走低，美東時間周五，現貨黃金價格跌破每盎司4000美元關口，收報每盎司3995.63美元，跌幅0.72%。受國際市場影響，內地多家品牌足金飾品價格跟隨下調，主流品牌每克報價降至約1200元（人民幣，下同）附近，較一個月前累計下跌約100元。金價回落適逢週末，深圳水貝黃金市場隨即湧現購物人潮，現場盛況被網民形容為「比菜市場人還多」。



據《中新經緯》等內媒報道，10月24日內地多家品牌足金飾品價格普遍下調，較前一日下跌6元/克至12元/克不等。具體報價顯示，老廟黃金足金飾品報1196元/克（較前一日跌12元）；周生生足金飾品報1200元/克（跌6元）；周大福足金飾品報1202元/克（跌6元）；老鳳祥足金飾品則報1206元/克（跌6元）。

對比9月24日內地品牌金飾普遍在1300元/克附近的高位，在短短一個月內，品牌金飾每克價格已累計下跌約100元。

有網民發布影片顯示，10月24日週六水貝人潮如同「菜市場」。

有網民發布影片顯示，10月24日週六水貝人潮如同「菜市場」。

深圳水貝週末人山人海 網民：以為免費領雞蛋

金價顯著回調加上適逢週末假日，引發不少民眾前往搶購黃金。據媒體報道，10月24日深圳水貝市場人流極其火爆，現場擠得水洩不通。

社交平台上大批網民紛紛發帖關注，調侃指「買黃金的人比菜市場的都多」、「今天水貝市場免費領雞蛋了嗎」，「水貝週末買黃金堪比逛菜市場」等話題引發廣泛熱議。

針對近期國際金價回落現象，據央視財經報道，格林大華期貨首席專家王駿分析指出，導致近期國際金價走低主要有三大因素：第一是高油價；第二是美聯儲12月加息預期進一步升溫；第三是全球流動性收緊和去槓桿。王駿預計，在上述因素疊加影響下，10月下旬和11月上旬的國際黃金價格還將繼續承壓。