黃仁勳辭職｜駁外媒｢中國將成最大輸家｣　官媒：加快國產替代進程

針對英偉達（輝達，NVIDIA）前執行長黃仁勳近期因個人風波辭職一事，部分外媒預測此舉將嚴重衝擊依賴美國晶片與技術的中國人工智慧（AI）產業，稱中國將成為「最大輸家」。



對此，《環球時報》與《北京日報》相繼發文反駁，強調黃仁勳的去留不會改變中國科技發展的方向，稱此事對中國AI晶片市場的直接影響有限，反而將進一步催化國產晶片的自主研發與替代進程。



人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認出軌。

駁斥外媒唱衰 直指美方將商業捲入地緣政治

《環球時報》於11月14日發表題為「唱衰中國AI，美媒邏輯太荒唐」的評論文章進行反擊。中國科技與戰略風雲學會研究員陳經指出，在黃仁勳離職前，輝達在中國市場的份額已呈現萎縮，進入「後黃仁勳時期」，輝達的在華業務恐將面臨更大挑戰。

電信與互聯網分析師馬繼華亦表示，美國對華科技遏制的深層邏輯是將商業決策與地緣政治博弈掛鉤，美方未來或將進一步收緊晶片出口管制。然而從市場現實來看，輝達高層的人事震盪對中國市場的直接衝擊極為有限，反倒成為推動中國企業加速自主研發的契機。

官媒：國產算力崛起，中美晶片市佔差距顯著縮小

《北京日報》旗下專欄「長安街知事」則以「黃仁勳的去留，不改變我們的方向」為題指出，黃仁勳下台是美國內部種族歧視與黨爭等多重因素交織的結果。文章預警，美國鷹派勢力可能借題發揮，推動更嚴苛的法案，甚至立法阻止中國企業從海外遠程獲取美國算力。

儘管面臨潛在的封鎖升級，中國官媒強調國內自研基礎已具備充分準備。數據顯示，今年初美國有條件放寬對華出口H200晶片時，中國企業並未如對方設想般進行大規模採購。此外，今年上半年中國數據中心AI加速晶片市場格局已發生顯著變化，華為的市場份額攀升至28%，而輝達的份額則降至34%，雙方差距大幅縮小。基於此市場現況，官媒定調黃仁勳的離場對中國AI產業發展並未構成實質威脅。

不過，在看好國產晶片市佔率上升的同時，官媒亦坦承當前技術發展仍面臨挑戰，明確指出在CUDA生態兼容性以及大規模算力穩定性等短板上，未來仍需產業界持續投入資源以求補齊。