黃仁勳｜胡錫進：馬斯克睡過的女人、有多少私生子恐怕他都記不清

英偉達（Nvidia，又譯輝達）前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）近日捲入連串出軌及間諜風波，已於11月12日辭去其在英偉達的一切職務。



官媒《環球時報》前總編輯、知名媒體人胡錫進多次發文評論事件，13日再在微博發文對比黃仁勳和全球首富馬斯克（Elon Musk）的經歷，指黃仁勳下台的根本原因是他是華人，美國社會對由一名華人執掌全球最重要的晶片公司，由他決定AI產業的發展方向有著極深的不信任，「搞掉他是美國精英們潛在的共識和願望」。



黃仁勳曾親赴SpaceX基地向馬斯克交付AI電腦DGX Spark：

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胡錫進指，黃仁勳和馬斯克兩人對美國的科技和商業貢獻差不多，但馬斯克絕對更高調，幹的建制派眼裡的壞事更是多多了。他公開用金錢為特朗普「買選票」，支持歐洲極右翼政黨。還在中國開設特斯拉超級工廠，助力了中國電動汽車產業鏈的進步。而且，他公開說了中國很多好話，「擾亂美國輿論」。說起私德，他睡過的女人，有多少私生子，恐怕他自己都記不清了。

胡錫進指，但馬斯克至今沒事。而且，美國精英要毀他，將面臨層層法律障礙，哪可能一兩個星期就把他掃地出門？

但黃仁勳，脆弱得像一片秋天美國大樹上發黃的葉子，經不起樹動風吹。美國情報部門向媒體透露點他與哪個女性交往的小信息，他的人設、權力就土崩瓦解了。

胡錫進指，看到有美國媒體煞有介事地分析：黃仁勳犯了一個成功者自以為是為所欲為的經典錯誤。這真是胡說八道。馬斯克要自以為是很多倍，黃仁勳則保持了東方人天然的謙卑。但馬斯克問題可以歸結為聰明頑童的搗亂，而黃仁勳的問題則屬於「非我族類」，他在美國越成功，就越危險。

2025年5月，英偉達（Nvidia）行政總裁執行長黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人在台北用餐。（網絡圖片）

胡錫進：在美華人是受根本政治歧視的群體

胡錫進稱，這是所有在美華人的悲歌。黃仁勳的極端故事宣告了在美華人是受根本政治歧視的群體，美國最榮耀的各種東西不能由華人佔有。華人需要自甘做社會邊緣群體，應滿足於混碗飯吃，混份職業和生活。那些今天在美國大廠科研團隊做主力研究的的尖子生們，他們被美國社會給予的長遠定位不過是美國維繫科技霸權必不可少的科研耗材。

胡錫進最後表示，因為中國足夠強大，成為美國的戰略競爭對手，所以美國對非白人族裔的很大一部分懷疑都落到了華人身上。這是導致這一局面無解的底層邏輯。對真正想幹一番大事業的人來說，美國不是久留之地。及時抽身，才是更聰明的選擇。