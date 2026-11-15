黃仁勳｜《紐時》兩篇文章竟將中美網友團結起來　連馬斯克也發聲

近日，由黃仁勳私人關係引發的風波備受關注。11月12日，英偉達公司宣佈，黃仁勳辭去英偉達總裁、首席執行官及董事會成員職務。



11月11日和12日，《紐約時報》連續刊發兩篇文章攻擊黃仁勳。不料卻遭到中美網友的一致聲討。

（《紐約時報》）

（《紐約時報》）

人們經常看到黃仁勳穿著黑色皮夾克出席各種活動，這已成為他的標誌性穿著。《紐約時報》沒有放過這一點，「代表皮夾克愛好者群體」大做文章。

這篇11月11日題為「黃仁勳背叛了皮夾克愛好者」的文章聲稱，黃仁勳相關消息震動了矽谷和地緣政治格局，對皮夾克愛好者來說也無異於一場地震。

該文章稱「這些皮夾克仿佛一邊宣稱『我才不在乎別人怎麼看我』，一邊又在問『你覺得我這樣穿好看嗎』。他身上的這層盔甲是否反而讓他成了獵物？昂貴的皮夾克難道如今成了中年男人落入美人計圈套的標誌？」

《紐約時報》的另一篇文章稱，黃仁勳「跌落神壇」的原因是他的「傲慢與自負」。

該文章稱黃仁勳「幾乎不能容忍異議，也幾乎沒有開放討論的能力」，並認為黃仁勳給女服務員巨額小費是在「表演」「掩蓋自己的傲慢」。

資深媒體人胡錫進11月13日在社交平台X上發佈這兩篇文章的截圖，評論道：「我不敢相信這是紐約時報的文章——質量太差了。」

Epic遊戲行政總裁斯維尼（Tim Sweeney）11月14日評論了上述帖文，稱「當你看到這種照片時，你就知道，這是抹黑文章，而不是嚴格意義上的新聞。」

特斯拉公司行政總裁馬斯克回覆斯維尼：「是的。」

公開資料顯示，斯維尼是Epic遊戲的創辦人、虛幻引擎的開發者，是遊戲行業最具影響力的人物之一。

斯維尼曾多次公開高度評價黃仁勳。11月12日，他轉發關於英偉達董事會準備罷免黃仁勳的報道，稱「如果英偉達董事會真這麼做，其愚蠢程度堪比蘋果當年解僱喬布斯，會給美國帶來嚴重的傷害。」

很多網民也在社交平台X上對這兩篇文章進行了批評。「中美網民首次在X上聯合起來，一起表達對《紐約時報》的不滿。」一美國網民這樣說。

很多美國網民稱，「當你看到《紐約時報》時，你就知道這是抹黑文章，而不是嚴格意義上的新聞。」「《紐約時報》和《華爾街日報》造成了這麼多損害，卻不會為此負責。」「《紐約時報》的所有報道質量都低，都是垃圾和宣傳。」

也有不少中國網民發表了自己的看法，稱「這些媒體是為利益集團搶奪資產的幫兇。」「黃仁勳帶領英偉達改變了整個科技行業，這種貢獻不該被一場媒體風暴輕易抹殺。」

「黃仁勳背叛了皮夾克愛好者」這篇文章的作者是Anand Giridharadas，其社交平台X的主頁顯示「這些帖子受到保護，只有經過批准的關注者才可查看」。

另一篇文章的作者Stephen Witt在其社交平台X上發佈了這篇文章。評論區充斥著批評的聲音，稱其「落井下石」「虛偽」，稱這篇文章「讓讀者看穿了你，你真是沒有才華，也沒有職業操守。」還有評論稱，因為這篇低質量文章，將取消紐約時報的訂閱。

黃仁勳曾親赴SpaceX基地向馬斯克交付AI電腦DGX Spark：

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