APEC直擊｜工商領導人峰會前夕　前海會場鐵欄杆戒備群眾聚集拍攝

2026年APEC工商領導人峰會將於11月17日至18日在深圳前海國際會議中心舉辦，國家主席習近平和澳洲、加拿大、智利、香港、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、泰國、越南APEC經濟體領導人將出席峰會並發表演講、致辭或參與專題研討。



《香港01》記者16日晚間約19時50多抵達深圳前海國際會議中心，發現展館前道路已經被層層鐵欄杆圍住，僅停留15分鐘就見有一台特警車、三台公安車經過，該路段繁忙不少騎著電單車和送外賣的人經過也都停下來拍幾張照。



有深圳市民開手機直播跟家人分享「這是特朗普、普京要來開會的地方！」，隨即被旁邊的人糾正說「他們應該不在這裏開」，有民眾則更關注深圳晚間建築物的燈光，稱「好漂亮，一整片的，壯觀不？」



《香港01》記者16日晚間約19時50多抵達深圳前海國際會議中心，發現展館前道路已經被層層鐵欄杆圍住，僅停留15分鐘就見有一台特警車、三台公安車經過。（蔡苡柔攝）

夜晚的前海國際會議中心。（蔡苡柔攝）

許多人拿起手機拍攝前海國際會議中心。（蔡苡柔攝）

晚間八時，APEC工商領導人峰會前夕的前海國際會議中心擺放大量鐵欄杆。（蔡苡柔攝）

騎著電單車的人和步行的人都停下來拍攝前海國際會議中心。（蔡苡柔攝）

騎著電單車的人和步行的人都停下來拍攝前海國際會議中心。（蔡苡柔攝）

《香港01》記者詢問在深圳待了10多年的江西柳先生（化名）對於深圳開APEC和市容的看法，他表示，「深圳一直是這麼漂亮」，他指自己關心中美俄元首會晤，但他認為，「他們也都要考慮自己的國家利益，不知道會談出什麼？」，對於這25年來中國在世界角色的變化，柳先生稱自己不懂國際政治，但他只願意待在中國生活，「因為這裏安全。」

現場有不少民眾隔著馬路和鐵欄杆遙望前海國際會議中心。（蔡苡柔攝）

特警車疾駛而過。（蔡苡柔攝）

來自東莞的李先生則向記者表示，APEC辦在11月正好是十一國慶之後，「原本滿街的紅色國旗後來換成了五顏六色的旗子」，他提到自己才到深圳半年多，喜歡深圳因為經濟發達，一直有新的變化。

據了解，作為今次峰會會場的前海國際會議中心，位於深圳前海深港現代服務業合作區，於2020年建成啟用，總建築面積近4萬平方米，設計融合嶺南文化元素與現代風格，被譽為前海「城市會客廳」。

值得一提的是，該場館亦是2020年10月「深圳經濟特區建立40周年慶祝大會」的主會場，國家主席習近平當年亦曾親臨該處並發表重要講話。

餐廳準備外語餐單迎接外賓 的士司機指生意不受影響

記者也關注到深圳有不少商場為了迎接外賓在門口擺放「雙語菜單」，有福田商家向記者透露，確實是因為APEC來到才特別準備，「福田本來就有不少外籍遊客，這段時間估計會更多。」

在深圳APEC峰會期間，官方倡導綠色出行，並建議居家辦公。有的士司機向記者表示，雖然官方倡導盡量用大眾交通工具，但也有不少外賓來到，生意沒受到太多影響，「可能偶爾會有交通管制，但目前沒有太多的感覺。」