加拿大總理卡尼抵達深圳　將出席APEC領導人非正式會議

加拿大總理卡尼（Mark Carney）11月16日乘機抵達深圳。他將出席在深圳舉行的亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議。



央視16日晚報道，中國和加拿大同為亞太重要經濟體。雙方資源稟賦和經濟結構高度互補，在區域合作和應對全球性挑戰等方面擁有廣泛共同利益，都重視維護多邊主義。

2026年11月16日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在柬埔寨金邊出席第20屆法語國家峰會。（Reuters）

今年1月，卡尼成功訪華，兩國領導人同意推動構建新型戰略夥伴關係。今年前8個月，中加貨物貿易額以17.1%的同比增速創下歷史新高。卡尼曾明確表示加方致力於同中方在經貿、能源、農業等領域拓展和加強合作。

卡尼當天較早前出訪柬埔寨期間表示，若與美國的貿易談判無法保住北美一體化汽車產業，加拿大會轉向尋求與中國車企合作。此番言論發表之際，正值卡尼即將出席亞太經合組織（APEC）峰會，並與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。

他強調，對美談判仍是優先，但會預備歐洲、中國、日本等替代合作選項，並澄清這並非向美國施壓的談判籌碼，而是產業資源未能在北美市場充分利用時的應對方案。