APEC深圳｜中美俄元首歷史性三邊會晤　APEC是甚麼？與你我何關？

2026年亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議週在深圳舉行。中國外交部今日（11月16日）宣布，國家主席習近平將於19日與美國總統特朗普、俄羅斯總統普京舉行三邊會晤。這將是三國元首首次以三邊形式面對面會談，也讓今年APEC深圳峰會受到更多國際關注。



不過，APEC究竟是甚麼組織？為何包括中美俄在內的21個經濟體，每年都要坐下來開會？他們談的又是甚麼？除了領導人會晤，這場會議與普通人的生活有甚麼關係？



中美俄將在這次APEC峰會進行歷史性三邊會晤。

APEC是甚麼？為何是21個「經濟體」而非「國家」？

APEC全稱為「亞太經濟合作組織」（Asia-Pacific Economic Cooperation），成立於1989年，最初有澳洲、美國、日本、韓國等12個創始成員，目的是促進亞太地區的經濟、貿易及投資合作。

1991年，中國、中國香港及中國台北加入APEC。其後，俄羅斯、越南、秘魯等經濟體陸續加入，成員數目在1998年增至21個，並維持至今。值得留意的是，APEC使用「成員經濟體」，而非「成員國」的稱呼。這是因為APEC主要處理經濟及貿易合作，各方以經濟實體身份參與，因此中國香港、中國台北也可以成為成員。

這21個經濟體的份量有多大？根據APEC官方公布的數據，成員經濟體人口接近30億，經濟總量約佔全球六成，貿易規模接近全球一半。換句話說，APEC雖然只有21個成員，卻涵蓋了全球相當大部分的經濟活動。

2026年APEC（亞太經合組織）第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳市舉行。這是中國繼2001年上海和2014年北京之後，第三次舉辦APEC峰會，也是深圳首次承辦該級別盛會。 (Getty)

APEC成員每年坐在一起，到底談甚麼？

APEC領導人每年聚首，最受外界關注的往往是元首會晤及合照，但會議的核心其實是經濟合作。簡單而言，就是討論如何讓亞太地區的商品、資金、技術和商業活動更容易跨越邊境，同時應對各經濟體共同面對的問題。

例如，中國企業想把新能源汽車出口到其他市場，可能面臨關稅、產品認證及技術標準等問題；東南亞企業希望將食品出口到中國，也可能遇到不同的檢疫、通關及貿易規則。這些都是APEC長期關注的議題。

如今，APEC討論的範圍更加廣泛，包括人工智能、數字經濟、供應鏈穩定、能源安全及糧食供應等。不過，APEC並非一個具有強制約束力的貿易談判組織。與世界貿易組織（WTO）不同，APEC主要依靠自願合作及協商一致推進政策，形成的共識一般不具法律約束力。

這意味著，即使21個經濟體同意某個合作方向，也不代表相關政策立即在各地實施。APEC更像一個讓不同經濟體持續溝通、尋找共同利益及協調政策的平台。

香蜜湖周邊大片花海上新，吸引大批市民前來打卡，不少網民直呼，「深圳已迎來最佳賞味期」。（「幸福福田」）

除了領導人，工商界也有份開會？

APEC並不只有政府官員參與，企業界同樣有一套參與機制。

在11月16日的APEC領導人會議週新聞中心第三場吹風會上，《香港01》記者現場了解到，工商諮詢理事會（ABAC）就是APEC框架下唯一代表工商界的常設機構，由21個成員經濟體的63名工商界代表組成，每年向APEC領導人提交政策建議。

2026年ABAC主席、中國中化集團董事長李凡榮介紹，今年四次會議分別在雅加達、墨西哥城、曼谷及深圳舉行，形成致領導人信函、政策建議報告等共14份成果文件。其中，《關於支持亞太自貿區的聲明》和《關於支持互聯互通的聲明》受到關注，內容涉及減少貿易壁壘、完善跨境物流、推動無紙化貿易、數字經濟及商務人員往來等。

所謂「無紙化貿易」，其實不難理解。以一間從事跨境貿易的中小企業為例，出口商品往往需要處理大量報關、認證及運輸文件。如果各地能夠更廣泛使用電子單證，並實現資料互認，便可能減少重複提交文件的時間和成本。

11月16日舉行的APEC工商諮詢理事會（ABAC）新聞發布會。

ABAC區域經濟一體化工作組主席在記者會上亦指出，食品貿易中涉及的非關稅措施，每年為APEC地區帶來超過1300億美元的成本，約為相關產品關稅成本的四倍。部分措施原本具有食品安全等合理目的，但若規則設計不當，便可能增加企業成本，最終影響消費者需要支付的價格。

這也解釋了APEC成員為何要反覆討論貿易規則。對企業來說，政策分歧可能意味著更多文件、更長的通關時間及更高的成本；對消費者而言，則可能反映在商品供應及價格上。

關稅從17%降至5.3% APEC與普通人有甚麼關係？

對於普通人來說，APEC似乎是一場很遙遠宏大的國際會議，但其長期推動的貿易和經濟合作，卻與我們的日常生活息息相關。

根據APEC官方統計，成員經濟體的平均關稅，由1989年的17%下降至2021年的5.3%；同期，區內商品貿易總額增長超過九倍。

關稅是商品進口時可能需要繳納的稅款，當關稅下降，企業跨境貿易的成本有機會降低，消費者也可能因此獲得更多商品選擇。不過，商品最終售價仍受運費、匯率、供應及市場競爭等因素影響。而過去數十年的關稅下降，並非單靠APEC促成，也涉及WTO、自由貿易協定，以及各經濟體自身推行的貿易開放政策。

除了商貿購物，APEC亦推動成員經濟體之間的商務出行便利化，譬如APEC商務旅行卡（APEC Business Travel Card），讓符合資格的商務人士按照各參與經濟體的規定，享有簡化入境程序等便利。

深圳街頭「喜迎APEC」的宣傳標語隨處可見。（許靖雯攝）

今年APEC討論的人工智能AI，則涉及另一種與大眾生活息息相關的變化。

在11月16日的APEC領導人會議週新聞中心第三場吹風會上，ABAC數字創新工作組代表介紹，中國與加拿大工商界共同推動一項人工智能應用研究，整理九個經濟體、13項人工智能在傳統產業的應用案例。例如，據該研究介紹，中國小米利用人工智能，將汽車檢測時間由20秒縮短至2秒，準確率超過99.9%；印尼企業則透過技術協助養蝦戶提升收成成功率。

這些案例反映，人工智能合作不只涉及開發更先進的大型模型，也包括如何讓製造業、農業及物流業等傳統產業，真正運用技術提高效率。

APEC為何能讓中美俄3巨頭坐下來談？

今年深圳APEC峰會的一大焦點，是中國、美國及俄羅斯三國元首將首次舉行三邊會晤。中國外交部11月16日確認，習近平、特朗普及普京將於19日在深圳會面。這場會晤安排在APEC領導人會議期間，但屬於峰會場邊的外交活動，並非APEC正式的經濟合作議程。

這就是APEC的另外一項特點，讓不同政治制度、經濟發展水平，以及在某些問題上存在分歧的經濟體，仍然保持定期接觸。即使成員在貿易、安全及國際問題上存在矛盾，也可以利用峰會期間的雙邊或多邊會談進行溝通。

因此，APEC的意義不僅在於促進貿易，也在於提供一個讓亞太主要經濟體持續對話的平台。但涉及國際安全和戰略問題的元首會晤，仍需要與APEC本身的經濟合作機制區分。

從上海、北京到深圳 中國為何三次舉辦APEC？

2026年是中國繼2001年上海、2014年北京之後，第三次擔任APEC東道主。三次峰會相隔25年，也恰好見證中國經濟發展及參與亞太合作的不同階段。

2001年，APEC領導人非正式會議在上海舉行。當時中國正處於加入WTO前夕，對外開放與融入全球貿易體系，是中國經濟發展的重要方向。上海作為國際貿易和金融城市，成為中國向世界展示開放形象的窗口。

2014年，APEC來到北京，當時中國已經成為世界第二大經濟體，北京會議推動《APEC推動實現亞太自貿區路線圖》等成果，區域經濟一體化及互聯互通成為重要議題。

2014年11月11日，北京舉辦APEC。

亞太經濟合作組織：中國2001年擔任APEC主席，主辦第九次領導人非正式會議。圖為時任國家主席江澤民與各經濟體領袖在上海國際會議中心合影留念。（視覺中國）

到了2026年，中國再次迎來「APEC中國年」，主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，並以「開放、創新、合作」作為三大優先方向。東道主城市則成為年輕開放的深圳，這座由經濟特區發展起來的城市，如今擁有華為、騰訊、比亞迪、大疆等企業，人工智能、機械人、新能源汽車及先進製造業成為其產業特色。

從2001年的上海、2014年的北京，到2026年的深圳，三座城市不僅代表不同時期的中國經濟面貌，也反映中國參與亞太合作的議題，逐漸從貿易開放延伸至區域合作、科技創新及產業發展。

香港也是APEC成員 大灣區與全球合作有何關係？

香港並不是APEC的旁觀者。早在1991年，香港便已與中國、中國台北一同加入APEC，至今一直以「中國香港」的成員經濟體身份參與合作。

而且，今年APEC中國年並非只有深圳舉辦活動。10月20日至21日，第33屆APEC財長會議就在香港舉行，由中國財政部長藍佛安主持。會議討論如何透過財政政策支持家庭、為數字基礎設施融資，以及擴大金融服務的可及性等議題。這些問題既涉及區域經濟發展，也與香港的金融及專業服務優勢有關。

另一方面，粵港澳大灣區亦成為今年APEC工商界討論的內容之一。ABAC主席李凡榮在16日新聞發布會上介紹，今年會議首次在ABAC平台系統推介粵港澳大灣區，並推動全球灣區合作。

所謂灣區合作，並非單純指沿海城市之間的交流，而是探討不同經濟區域如何透過港口、金融、科技創新及產業分工，促進區域經濟發展。

首次在港舉行的亞太經合組織（APEC）財長會議10月21日在灣仔會展中心閉幕，21個成員經濟體財金官員上午開會核准2026年財長聯合聲明，中國財政部長藍佛安上午發表閉幕辭後，出席新聞發佈會介紹會議成果。（藺思含攝）

廣東省發展和改革委員會有關負責人在另一場APEC吹風會上介紹，大灣區在推動跨境要素流動及規則銜接方面，已經有多項具體實踐。例如，香港國際機場將部分出口貨物的安檢及打板等程序前移至東莞空港中心，據官方介紹，物流時效提升約20%。

金融方面，深港通、債券通及跨境理財通等安排，讓符合資格的投資者可以在相關規則下參與跨境金融市場。此外，粵港澳三地推動社保、稅務及註冊登記等215項高頻政務服務跨境通辦，亦是區域合作如何逐漸進入日常生活的例子。

這些措施並非全部由APEC直接推動，但大灣區在物流、金融及制度規則上的合作經驗，與APEC長期關注的區域經濟一體化和互聯互通具有相通之處。

深圳辦APEC有甚麼好處？官方：為企業拓商機、為市民增就業

對深圳而言，APEC也不只是一次大型國際會議。深圳市市長李運在11月14日的APEC吹風會上表示，舉辦峰會將為深圳帶來開放、創新及合作三方面的機遇。他介紹，今年APEC工商領導人峰會期間，預計約147家深圳企業將與境內外知名企業負責人交流，探討經貿合作機會。

「為企業拓商機，為市民增就業」，是李運對深圳希望透過APEC取得長遠效益的概括。

深圳市市長李運在11月14日的APEC吹風會上表示，舉辦峰會將為深圳帶來開放、創新及合作三方面的機遇。

從企業角度來看，國際會議能為本地企業提供接觸海外合作夥伴的機會；從城市發展角度來看，深圳亦希望藉此完善外籍人士入境、交通、消費、教育及醫療等便利化服務，並將有效措施常態化。當然，舉辦峰會並不代表就業一定增加，會議期間的商業交流能否轉化為實際訂單、投資及職位，仍要看後續合作進展。

不過，這也正是APEC值得關注之處。對普通人而言，國際經濟合作的成果未必會在峰會結束後立即出現，但貿易規則、產業投資、科技應用及跨境服務的逐步改善，都可能影響未來的工作和生活。

當21個經濟體再次聚首深圳，除了中美俄三國領導人會面及峰會聲明，更值得關注仍舊是，這些經濟合作的討論，最終有多少能夠真正落實，為企業及普通民眾帶來實際改變？