深圳APEC領導人非正式會議舉行在即，2026年APEC高官會主席陳旭大使今日（17日）在吹風會上表示，會議成果文件的磋商工作已經啟動。中方正錨定亞太共同體建設的核心目標，推動發表一份富有雄心的領導人成果文件，並致力在貿易、聯通和創新領域打造務實成果。



2026年APEC高官會主席陳旭大使。（方承恩攝）

在吹風會後接受傳媒追問時，陳旭進一步談及中美關係對亞太經合組織的影響。他強調，中美關係的穩定對APEC合作「當然是非常重要的」，同時中俄之間、中國與其他各個經濟體的合作亦同樣重要。他指出，在創新、互聯互通等重要議題以及文件磋商過程中，中方與包括美方在內的各成員均保持著非常密切的溝通。

針對外界高度關注的APEC中國年標誌性成果，陳旭回應稱建議密切留意將發布的領導人《成果文件》。他坦言，各經濟體對部分問題有不同側重點與優先考慮實屬正常，關鍵在於大家本著「相向而行、協商一致」的精神，克服困難擴大共識。他重申，APEC的成果並非一兩家的事情，而是所有經濟體共同努力的結果，最終亦將惠及各方，進一步推進亞太區域合作進程。

讚粵港澳大灣區成合作典範 證選址完全正確

針對今年「APEC中國年」在廣州、深圳、香港、澳門等粵港澳大灣區城市舉辦多場會議與活動，陳旭在回應傳媒提問時指出，大灣區是中國高水平對外開放的窗口，也是連接世界經濟的重要樞紐。

陳旭表示，大灣區的發展理念與合作方向同APEC高度契合，其成功典範生動回答了亞太合作應向何處去的時代之問。他透露，各經濟體與會代表在會議及參訪期間，均對大灣區蓬勃的發展勢頭予以高度評價，這充分說明選擇在大灣區舉辦此次會議「非常及時且完全正確」。

深圳。（新華社）

強調AI「普惠向善」 以人為本建亞太共同體

回應關於彭博社記者有關人工智能（AI）的提問時，陳旭直言AI正以幾何級數發展，中方一貫主張AI應當是「普惠的、向善的」，不能讓任何人掉隊，更不應成為單一國家或群體的專屬。中方期望透過合作彌合數字鴻溝，最終落腳於「以人為本」，切實增進民生福祉。陳旭亦將APEC合作比喻為「蓋房子」，強調最堅實的地基正是民間的「民心相通」。

2026年APEC高官會主席陳旭大使。（方承恩攝）

倡「開放」為優先領域 尋貿易議題最大公約數

面對單邊主義與保護主義抬頭的國際局勢，陳旭指出，APEC應經濟全球化而生，貿易與投資自由化及便利化始終是核心議題。中方將「開放」列為今年三大優先領域之一，旨在推動各方堅持開放的區域主義，維護以世貿組織（WTO）為核心的多邊貿易體制。

在今年5月的貿易部長會議上，各方已重申對亞太自貿區（FTAAP）願景的堅定支持。在領導人會議週期間，各方將繼續圍繞貿易議題積極尋求最大公約數，爭取達成更多務實成果。

談及亞太區域的互聯互通合作，陳旭引述「要致富，先修路」的俗語，強調這是激發區域增長潛力不可或缺的手段。中方正推動規劃「升級版」藍圖，將以「硬聯通（基建與交通）、軟聯通（智慧海關與供應鏈韌性）、新聯通（商務往來與科創教育）」為基本構架，為APEC中長期合作確立目標。