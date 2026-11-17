2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議周在深圳拉開帷幕，來自世界各地的媒體記者已進駐新聞中心，匈牙利Hír TV主播Milhaly Zsiros接受香港01採訪時稱，昨晚（16日）甫抵深圳便被林立的摩天大樓震撼，更感受到深圳已為APEC會議做好充分準備，並細數大疆、華為、比亞迪及寧德時代等中資科技巨頭在匈牙利的布局，展現出強大的科技實力。此外，他更透露計劃抽空乘坐高鐵前往香港，親身探索老街區與香港傳統文化。



匈牙利Hír TV主播Milhaly Zsiros。（方承恩攝）

看好深圳發展與科技實力 中資品牌在匈牙利備受關注

談及對深圳的印象，Milhaly表示，他16日晚抵達深圳，雖然未有充足時間深入探索，但深圳的高度發達與林立的摩天大廈令他印象深刻，甚至認為深圳摩天大廈的數量或許僅次於紐約。同時，他也感受到深圳已為APEC會議做好充分準備，正熱切期待迎接各地賓客。

Milhaly對科技領域非常感興趣，更深知眾多國際知名企業的總部均設於深圳。他提到，大疆（DJI）在匈牙利是家喻戶曉的品牌，他作為記者也擁有大疆的拍攝設備與器材；華為在匈牙利設有分公司；而比亞迪（BYD）的歐洲總部同樣設在匈牙利。此外，他還提到總部位於福建的電池製造商寧德時代（CATL），該公司亦在匈牙利德布勒森（Debrecen）設有工廠。

匈牙利Hír TV主播Milhaly Zsiros。（林芷瑩攝）

計劃搭高鐵赴港探索傳統文化

在談及粵港澳大灣區時，Milhaly表示略有所聞，並提到在抵達深圳前，其團隊已先行參訪廣東省的其他幾個城市。

Milhaly稱，自己對香港的了解僅限於零星資訊，但聽說從深圳出發到香港僅需30分鐘，因此計劃翌日（18日）抽空乘坐高鐵前往香港。他提到，自己非常喜歡探索新地方、新城市與新國家，既然難得來到深圳，他十分希望親眼看看香港與深圳的不同之處，並對香港文化充滿興趣，期待能走訪傳統店舖及老街區。

從品嚐中國茶感悟活在當下

在採訪現場，Milhaly也品嚐了大紅袍、鐵觀音等中國茶。他坦言，自己平時更偏好喝咖啡，咖啡在匈牙利也更為普及，但他喜歡泡茶背後的整個過程，「泡茶不像按一下咖啡機按鈕那麼簡單，它需要時間與心思，能讓人自然而然地慢下來」。

平時有冥想習慣的他，認為喝茶不僅有益健康、助人放鬆，更蘊含「活在當下」的生活哲學，未來打算將品茶與冥想結合起來，若此次行程時間允許，也希望能進一步探索中國茶文化。