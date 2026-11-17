11月18日至19日，亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議將在深圳舉行，各國元首下榻的酒店成為外界焦點。其中美國總統特朗普（Donald Trump；又譯川普）18日從菲律賓抵達深圳後，預計將入住深圳東海朗廷酒店（The Langham），這是特朗普首次到訪深圳。



《香港01》記者17日晚間傍晚17時左右抵達深圳東海朗廷酒店，附近已經開始交通管制，有人行道擺上鐵欄杆限制民眾通行，東海朗廷酒店整棟大樓入口更被鐵板四面包圍，僅留通道給附近大樓的居民和商場的門口，停車場入口出現至少3名武警維安禁止拍攝，其中一側則設有安檢大門。



今日（17日）與東海朗廷酒店相鄰的東海繽紛天地照常開放，據了解該商場與酒店內部相通，今日仍有不少市民和旅客前往逛街購物，出現在鐵板內喝咖啡吃飯的有趣景象。有商家透露他們將從18日開始停工，「會一直停工到21日，因為有賓客要來。」



影片中可以看到附近設有一個臨時的安檢門，上方有大大的APEC LOGO：

附近有清潔工向記者透露，鐵板是在17日上午開始裝設。東海朗廷酒店附近的居民出行則要在鐵板間穿梭。東海朗廷酒店對面一間24小時間營業的商舖老闆透露，目前自己的店面照常營業，「但不確定會否臨時收到通知」。

東海朗廷酒店整棟大樓入口被鐵板四面包圍，僅留通道給附近大樓的居民和商場的門口，停車場入口出現至少3名武警維安，要求民眾禁止拍攝。(方承恩攝)

東海朗廷酒店整棟大樓入口被鐵板四面包圍。(方承恩攝)

與東海朗廷酒店相通的東海繽紛天地今日仍照常營業，民眾在鐵板內喝咖啡。(方承恩攝)

東海朗廷酒店四面都有鐵板圍住。(方承恩攝)

東海朗廷酒店被鐵板圍住。（藺思含攝）

東海朗廷酒店四周被鐵板圍住。（藺思含攝）

特朗普預計下榻深圳朗廷酒店。（蔡苡柔攝）

值得關注的是，在深圳東海朗廷酒店一旁的深南大道上有一個著名的APEC打卡位，能拍到漂亮的APEC Logo和旗幟，深南大道上方的一座天橋17日晚間聚集近百民眾拍攝打卡。附近

維安人員透露，天橋18日上午仍會正常開放，但18日將會進行「臨時交通管制」。據了解，特朗普將於18日晚間抵達深圳，之後將乘車從機場前往酒店。