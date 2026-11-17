歷史上首次的中美俄元首會晤預計將在深圳麒麟山莊舉行，該山莊是深圳重要的政務接待場所之一，曾多次承擔黨和國家領導人到深圳期間的接待工作。

11月17日，香港01記者在APEC領導人非正式會議前約2時10分抵達麒麟山莊，在鄰近山莊還有10分鐘路程遠，每100米就有兩個警察，維安十分嚴密。



麒麟山莊。（蔡苡柔攝）

記者在麒麟山莊旁邊的深圳人才研究院下車，一下車就有人員用對講機聯絡並要求檢查記者手機，刪除相關「涉密」照片。但經過麒麟山莊的車道並未封死，因此能見到不少開車或搭的士的乘客在經過麒麟山莊時搖下車窗拍攝，兩旁道路也有人行走，但公車已經全面改道。

記者沿著山路下山，沿路上每100米就有警察或維安人員關切，並不時有特警車、公安車、消防車經過。下午2時半，有廚師和穿著正式服裝的隊伍從麒麟山莊走出，麒麟山莊門口和深圳人才研究院門口可以見到大大的APEC白色牌子在車道上。

麒麟山莊附近維安嚴密。（蔡苡柔攝）

麒麟山莊附近維安嚴密。（蔡苡柔攝）

時間逼近3點時，疑似有車隊前來，維安人員稱讓記者可以在西麗湖公園附近「避一下」，隨後幾台黑色禮車駛過。

麒麟山莊位於深圳市南山區，是深圳知名園林式酒店建築群。它依山而建，環境清幽，設有多幢獨立別墅及會議設施，過往常用於接待國家領導人及舉行高級別會談。麒麟山莊鄰近深圳灣，交通便利，距深圳寶安國際機場約半小時車程，方便特朗普會後直接前往機場返美。

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物流人員指麒麟山莊維安嚴密

記者採訪到曾到過麒麟山莊的物流人員林先生（化名）。他表示，自己當時的工作是配發深圳的地方報紙給居住在麒麟山莊裡的退休官員。他表示，麒麟山莊戒備森嚴，一般人無法進入，快遞也僅有兩家公司，順豐和郵政能夠進入。

他表示，就他所知，深圳麒麟山莊裡面有武警縱隊，保安十分嚴密，「都要確定是我們物流公司的車才讓進」。

林先生現在已不再從事物流行業，他指出麒麟山莊內佔地大，有幾幢別墅和接待賓客的主會場，「我的印象是麒麟山莊的大廳非常的香，不知道是什麼味道。」