兩會｜張升民：深化政治整訓、正風反腐　堅定靈活開展軍事鬥爭

全國兩會分別於3月4日及5日開幕。出席14屆全國人大4次會議的解放軍和武警部隊代表團3日成立，經代表選舉，中央軍委副主席張升民任代表團團長。



解放軍和武警部隊代表團5日下午分組審議政府工作報告，張升民表示，全軍要深化政治整訓、正風反腐，要全面加強練兵備戰，強化實戰實訓，堅定靈活開展軍事鬥爭，堅決維護國家主權、安全、發展利益。



2月6日，習近平出席中央軍委舉行的慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出，並跟與會者握手問候。站在習近平後面的是軍委副主席張升民。（央視）

新華社報道指，張升民指出，過去一年「十四五」圓滿收官，中國式現代化邁出新的堅實步伐，充分證明「兩個確立」是新時代最重大政治成果、最寶貴歷史經驗、最客觀實踐結論。

張升民指，今年是打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰的關鍵一年，全軍要堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，深入貫徹習近平強軍思想，貫徹軍委主席負責制，深化政治整訓、正風反腐，不斷夯實忠誠維護核心、堅決聽從習主席指揮的政治根基。

張升民指出，要全面加強練兵備戰，強化實戰實訓，堅定靈活開展軍事鬥爭，堅決維護國家主權、安全、發展利益。要聚力推動高質量發展，加快體系作戰能力集成，加強新域新質作戰力量建設運用，加大軍事治理工作力度，奮力實現「十五五」國防和軍隊建設良好開局。