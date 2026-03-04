兩會2026｜張升民任解放軍武警代表團團長：聚力練兵備戰

全國兩會分別於3月4日及5日開幕。出席14屆全國人大4次會議的解放軍和武警部隊代表團3日成立，經代表選舉，中央軍委副主席張升民任代表團團長。



據《解放軍報》報道，張升民在代表團成立大會上指出，開好這次全國人民代表大會，對於以良好開局保障「十五五」目標任務順利推進，不斷開創以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業新局面具有十分重要的意義。

2月6日，習近平出席中央軍委舉行的慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出，並跟與會者握手問候。站在習近平後面的是軍委副主席張升民。（新華社）

他指出，軍隊人大代表承載著全軍官兵重托，使命光榮、責任重大。要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，以強烈的政治責任感和飽滿的政治熱情參加會議，積極為全面建設社會主義現代化國家貢獻智慧力量。要提升政治站位，牢牢把握參會議政正確政治方向，聚焦更加堅決有力貫徹黨中央重大決策部署共商國是大計，推動黨的主張轉化為國家意志和行動。要聯繫軍隊實際參會議政，扭住打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，圍繞推進政治建軍、深化政治整訓、聚力練兵備戰、加強軍事治理等建言獻策，充分發揮軍隊代表作用。要從嚴落實會風會紀要求，嚴守紀律，嚴格管理，以鐵的紀律和嚴實作風展現軍隊代表良好形象和精神風貌。

近年，當局持續在軍中進行反腐，據不完全統計，最近兩年多，軍方已約有36名全國人大代表被罷免，包括16名上將。本屆中共中央軍委中，只剩習近平與去年被增補為中央軍委副主席的張升民在任。