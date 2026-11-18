中美俄三國元首將於11月19日在深圳舉行歷史性首次面對面會晤，選址南山區麒麟山麓的深圳麒麟山莊。這座佔地約38萬平方米的園林式建築群，是深圳市委、市政府最重要的政務接待基地，素有深圳「國賓館」之稱，長期承擔國家領導人視察及外國政要訪問的接待任務。



APEC深圳峰會：中俄美三方會談2026年11月19日在深圳麒麟山莊舉行（麒麟山莊網站）

APEC深圳峰會：中俄美三方會談2026年11月19日在深圳麒麟山莊舉行（麒麟山莊網站）

歐陸園林建築群 私密性極高

據此前報道，麒麟山莊毗鄰西麗水庫，周邊緊鄰西麗高爾夫球會與野生動物園，環境清幽、私隱度極高。山莊由多幢獨立別墅及大型宴會廳組成，採歐陸建築風格，綠化與湖水面積廣闊。

作為經費自理的「公益二類事業單位」，山莊直接納入深圳市接待辦公室系統管理，其政務接待屬性與一般商業酒店有本質區別。

1997年落成 金正日曾在此豪飲茅台

麒麟山莊在過去近30年間見證了許多中外政要的足跡。作為深圳經濟特區的主要開創者之一，習仲勛晚年曾在深圳居住長達12年。

根據《習仲勛傳》記載，2002年春節過後，當時身患重病的習仲勛遵照醫生建議，曾專門前往麒麟山莊與仙湖植物園休養、散步，直至同年4月病情惡化才被接回北京治療。

另據《北京青年報》旗下新媒體「政知見」披露，鄧小平的夫人卓琳，生前也曾在此生活休養。

習仲勛為改革開放的主要推手。（網絡圖片）

1979年，時任廣東省委第一書記習仲勛（右二）與吳南生（右一）向葉劍英（右三）匯報經濟特區工作。（網上圖片）

此外，據《中時新聞網》，現任全國人大常委會副委員長、中央政治局委員李鴻忠，當時擔任深圳市委書記，與時任深圳市長許宗衡一同在麒麟山莊迎接金正日一行人。

據傳，當時身為東道主的許宗衡一口氣喝下3杯茅台酒款待賓客。向來以酒量過人聞名的金正日，也稱讚許宗衡豪爽。兩人還多次舉杯，並以「酒逢知己千杯少」互相致意。

隔天，金正日在火車站月台上向許宗衡表示：「如果來平壤，就再一起喝酒。」然而，3年後許宗衡因涉嫌貪污落馬，5年後金正日也去世，兩人在平壤對飲的場景最終未能重現。

時任深圳市長許宗衡（左）曾在麒麟山莊迎接金正日（右）一行人。（新華社）

與五洲賓館分工明確 一重閉門、一重外事

同在1997年啟用的深圳五洲賓館亦承載涉外功能，但兩者定位分工清晰。五洲賓館原名「深圳國賓館」，地處福田中心區，緊鄰會展中心，按超五星級標準建造。

其核心功能為政務外事接待及舉辦大型綜合會議，曾承辦APEC部長會議，便於大型活動的交通與人流組織。

五洲賓館原名「深圳國賓館」，地處福田中心區，緊鄰會展中心，按超五星級標準建造。（深圳大學建築設計研究院）

五洲賓館原名「深圳國賓館」，地處福田中心區，緊鄰會展中心，按超五星級標準建造。（深圳大學建築設計研究院）

相比之下，麒麟山莊主打「私密圍合」，主要接待中央領導人及重要嘉賓，適合不希望被鏡頭捕捉的閉門會談。此次三方會晤選址於此，正是取其避開外界干擾的優勢。

會晤前夕安保升級 距機場僅半小時

據此前報道，通往麒麟山莊的道路自11月16日起已有警員駐守，禁止外人隨意進入或拍照，安保明顯升級。山莊距深圳寶安國際機場約半小時車程，便於車隊快速往返。

據美方公佈行程，特朗普當日先在深圳國際交流中心出席APEC領導人全體會議，隨後轉往麒麟山莊與習近平舉行雙邊會晤，再參與三方會談。