2026年APEC領導人非正式會議11月18日開始在深圳舉行，來自世界各地的媒體記者已進駐新聞中心。奈及利亞記者Mark Longyen表示，作為國際記者，自己非常期待中美俄元首的的會晤，「這場會晤將塑造國際外交的走向，涉及中東局勢、俄烏衝突等安全議題，當然還有全球經濟問題，外界對此寄予厚望，這一切都將朝著好的方向發展。」



Mark Longyen大讚深圳有寬闊的道路、漂亮的建築，還有美味的中國美食。他稱讚，「現在的中國有一種讓所有人都感到驚嘆的特質」。



他表示，中國是「全球南方」的領導者，也是亞洲的領導者，「它的成長、它的科技創新、它的經濟——所有與中國相關的一切，都受到全世界的高度關注。



奈及利亞記者Mark Longyen。（方承恩攝）

Mark Longyen指出，中國已經樹立了其他國家前所未有的先例，讓約一億人擺脫了極端貧困，「中國已經在極大程度上徹底解決了減貧問題。現在它談論的是全球發展、是科技、是合作、是永續發展力，是人工智慧（AI）。我認為全世界沒有別的選擇，只能與中國攜手合作、共創成就。」

Mark Longyen指出，自己近日受邀去上海參加會議，了解到中國已經發起了全球安全倡議、全球治理倡議，以及許多其他切實有效的倡議。我認為，中國正在發揮引領作用，而且只會引領世界走向美好。

Mark Longyen表示，他知道深圳跟香港非常近，不過他的行程是在APEC結束後返回北京再飛往海南。他提到，希望有機會可以到訪香港，他稱自己熱愛美食，「期待能在香港品嚐到道地美食」。