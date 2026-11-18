深圳APEC｜創歷史！特朗普成為首位踏足深圳的在任美國總統
撰文：許祺安
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼續亞洲訪問行程，已於今日（18日）轉抵深圳，出席亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議。隨著專機順利降落，特朗普正式創下歷史紀錄，成為首位踏足這座城市的在任美國總統。
特朗普17日先行抵達菲律賓馬尼拉，出席四方安全對話（Quad）領導人峰會。他在會上公開表達對訪華行程的期待，直言相當期待總統專機降落深圳的那一刻，「我是中方的客人，我聽說我們即將迎來一次相當不錯的著陸，這會是一件美妙的事。」他也向媒體強調，自己非常期待訪問中國，美中之間「有一些十分重要的議題需要磋商」。
據《國會山報》（The Hill）披露，此次陪同特朗普出訪亞洲的美方核心團隊陣容龐大，包括國務卿盧比奧（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）以及多名白宮幕僚。外界高度關注美方財經與外交高層齊聚深圳後的雙邊互動。
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