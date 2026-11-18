美印日澳「四方安全對話」（Quad）11月17日在菲律賓馬尼拉舉行，四國領導人在合照環節出現尷尬互動，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）忽視印度總理莫迪（Narendra Modi）說「我們該走了吧？」的移步示意，相關影片在網路廣泛流傳。



現場影片顯示，特朗普、莫迪、高市早苗和澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）完成合照後，特朗普留在原地臨時接受媒體提問，回答美國近期系統接連故障、英偉達相關議題，其餘三位領導人在一旁等候。

隨後，鮮少舉行記者會的莫迪示意一行人移步會場，並向特朗普詢問「我們該走了吧？」（Shall we move?），但特朗普未予回應，持續受訪，其後又向莫迪感慨記者的提問很棘手（very tough）。

特朗普在談及四方安全對話時稱美國與三方關係融洽，對在場領導人給予肯定。他其後形容莫迪是「強硬的人」（very tough man），莫迪面無表情，特朗普接著又笑說高市早苗「可能更強硬」（she may be even tougher），並望向阿爾巴尼斯開玩笑稱「我們還行」（we're ok）。

受貿易分歧、美方與巴基斯坦接觸等因素影響，美印雙邊關係近年來持續緊張，因而該外交細節頗受外界關注，同時亦有聲音指出，特朗普的即興互動或讓其餘三國領導人感到不自在。