APEC領袖峰會18日在深圳登場，中國國家主席習近平發表開幕演說，雖然，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）還沒抵達，各界已經非常關切除了明天舉行的「美中俄」三方會談，傳出還可能再度「特金會」，特朗普正面回應「金正恩想來！」



習近平在APEC領袖峰會開幕演說中表示，這是中國第三次擔任亞太經合組織東道主，中方願同各方一道，堅定信心、勇毅前行，攜手建設亞太共同體。

中國將於11月18日至19日在深圳舉辦第33屆亞太經合組織領導人非正式會議（APEC）（新華社）

同時，美國總統特朗普正在前往深圳途中，他先抵達菲律賓馬尼拉，出席美日印澳「四方安全對話」。面對記者詢問是否在中國與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）另外舉行雙邊會談，特朗普回應表示他不知道，但如果有機會的話，他會這麼做。至於金正恩是否會出席APEC，特朗普則表示「金正恩想來，並稱會看看事情如何發展。」

2026年11月18日，美國總統特朗普在菲律賓馬尼拉大都會帕賽市尼諾阿基諾國際機場登上空軍一號前往中國深圳，出席亞太經合組織（APEC）領導人峰會。（Reuters）

朝鮮官媒朝中社發佈照片，顯示金正恩視察三池淵旅遊設施，李雪主、金主愛、金與正皆陪同出席，而該地點非常靠近中國邊界。韓聯社報道指出，部分人士預測，考量近期俄羅斯方面的動向，會談成行的可能性已經提高。報道分析，這是因為俄羅斯克里姆林宮近期表示，如果金委員長出席APEC會議，就有可能與普京總統會面。

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韓國媒體分析金正恩可能的交通方式，指出金正恩通常偏好搭乘專列，若到深圳需要60小時；或者搭專列到新義州，再從中國丹東轉搭高鐵南下；另一選項是向中方租借專機，只要5小時航程。

韓聯社報道認為，如果會談成行，會面地點可能是中國深圳或首都北京，也有人提及考量金委員長行程動線，可能選在丹東等中朝邊境地區。韓國媒體詢問中國外交部是否準備迎接金正恩，僅獲得沒有這方面消息的回應。

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