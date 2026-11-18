APEC深圳開幕！美中俄三方會談成焦點 特朗普直言「金正恩想來」
APEC領袖峰會18日在深圳登場，中國國家主席習近平發表開幕演說，雖然，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）還沒抵達，各界已經非常關切除了明天舉行的「美中俄」三方會談，傳出還可能再度「特金會」，特朗普正面回應「金正恩想來！」
習近平在APEC領袖峰會開幕演說中表示，這是中國第三次擔任亞太經合組織東道主，中方願同各方一道，堅定信心、勇毅前行，攜手建設亞太共同體。
同時，美國總統特朗普正在前往深圳途中，他先抵達菲律賓馬尼拉，出席美日印澳「四方安全對話」。面對記者詢問是否在中國與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）另外舉行雙邊會談，特朗普回應表示他不知道，但如果有機會的話，他會這麼做。至於金正恩是否會出席APEC，特朗普則表示「金正恩想來，並稱會看看事情如何發展。」
朝鮮官媒朝中社發佈照片，顯示金正恩視察三池淵旅遊設施，李雪主、金主愛、金與正皆陪同出席，而該地點非常靠近中國邊界。韓聯社報道指出，部分人士預測，考量近期俄羅斯方面的動向，會談成行的可能性已經提高。報道分析，這是因為俄羅斯克里姆林宮近期表示，如果金委員長出席APEC會議，就有可能與普京總統會面。
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韓國媒體分析金正恩可能的交通方式，指出金正恩通常偏好搭乘專列，若到深圳需要60小時；或者搭專列到新義州，再從中國丹東轉搭高鐵南下；另一選項是向中方租借專機，只要5小時航程。
韓聯社報道認為，如果會談成行，會面地點可能是中國深圳或首都北京，也有人提及考量金委員長行程動線，可能選在丹東等中朝邊境地區。韓國媒體詢問中國外交部是否準備迎接金正恩，僅獲得沒有這方面消息的回應。
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