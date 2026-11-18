美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）11月18日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對與朝鮮領導人金正恩會晤「認真對待」，但未證實訪亞行程內會否安排會談，承認「特金會」未必成事。



英國《獨立報》報道，魯比奧周三在馬尼拉向記者強調，特朗普從不視與金正恩會晤為讓步，稱「解決分歧的唯一方法是與他們接觸」，又稱不可能明天就會面，但特朗普如同首個任期般願意會晤討論。

朝鮮一再表示，除非美國放棄無核化要求，否則不會有對話。朝鮮中央通訊社（KCNA）周二報道，金正恩周日及周一視察中朝邊境附近的旅遊區建設，外界解讀為可能赴華的訊號；朝鮮此前多次表明，美方不撤回無核化要求就不會對話。

特朗普周三起展開兩日訪華行程，出席深圳亞太經合組織（APEC）峰會，並將與中俄領導人舉行三邊會議。他日前稱金正恩「願意」出席APEC峰會，周一更表示或於訪華期間與金正恩會面。