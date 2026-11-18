中國國家主席習近平11月18日親自前往深圳寶安國際機場，迎接來華出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），接待規格屬歷史首次。在迎賓曲中，習近平同特朗普親切握手。三軍儀仗隊行舉槍禮，少年兒童向特朗普獻花，戰機飛越致敬，歡迎他的到來。



特朗普訪華：2026年11月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特朗普抵達深圳。中國國家主席親自前往機場迎接特朗普，兩人握手擁抱。（Reuters）

三軍儀仗隊行舉槍禮，少年兒童向特朗普獻花，戰機飛越致敬，歡迎他的到來。（人民日報）

三軍儀仗隊行舉槍禮，少年兒童向特朗普獻花，戰機飛越致敬，歡迎他的到來。（人民日報）

據公開報道，深圳APEC峰會期間，特朗普是唯一獲得中方派戰機（飛行表演隊）飛越歡迎及國家主席習近平親自接機的外國領袖。（央視）

據《人民日報》報道，習近平表示，今年9月訪美時，特朗普總統夫婦專程赴機場迎接，並舉行隆重歡迎儀式。「中國是禮儀之邦，有禮尚往來的傳統。我歡迎你再次訪華，期待同你就事關中美關係、亞太合作和世界格局的重大問題深入交換意見，推動基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係向前發展。」

特朗普表示，感謝習近平主席親赴機場迎接，感謝中方特殊安排，很高興再次到訪偉大的中國。習近平主席是一位偉大的領袖，每一次同習近平主席會晤都非常愉快，相信此訪將進一步推進兩國關係，取得圓滿成功。

據悉，這是特朗普年內第二次訪華，特朗普在今年5月訪華，習近平則在9月赴美國開展國事訪問。兩國元首在不到半年時間實現互訪，這在中美關係史上前所未有，備受國際社會關注。據公開報道，深圳APEC峰會期間，特朗普是唯一獲得中方派戰機（飛行表演隊）飛越歡迎及國家主席習近平親自接機的外國領袖。